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Путин рассказал о первоначальной позиции Киева на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 05.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:00 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/putin-1970761119.html
Путин рассказал о первоначальной позиции Киева на переговорах в Стамбуле
Путин рассказал о первоначальной позиции Киева на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал о первоначальной позиции Киева на переговорах в Стамбуле
Договориться в Стамбуле с Киевом удалось, украинскую сторону достигнутые договоренности устроили, но им дали команду не делать этого, заявил президент России... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:00
2024-09-05T11:00
специальная военная операция на украине
европа
стамбул
киев
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Договориться в Стамбуле с Киевом удалось, украинскую сторону достигнутые договоренности устроили, но им дали команду не делать этого, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. "Нам удалось договориться, в этом-то весь фокус. О чём свидетельствуют и подпись главы украинской делегации, которая парафировала этот документ, а значит, украинскую сторону в целом достигнутые договорённости устроили. Не вступил в силу только потому, что им дали команду не делать этого, а возникло желание у элит США, Европы, некоторых стран Европы добиться стратегического поражения России", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240905/konflikt-1970703574.html
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европа, стамбул, киев, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Специальная военная операция на Украине, Европа, Стамбул, Киев, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин рассказал о первоначальной позиции Киева на переговорах в Стамбуле

Путин: договоренности в Стамбуле изначально устроили Киев

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Договориться в Стамбуле с Киевом удалось, украинскую сторону достигнутые договоренности устроили, но им дали команду не делать этого, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Нам удалось договориться, в этом-то весь фокус. О чём свидетельствуют и подпись главы украинской делегации, которая парафировала этот документ, а значит, украинскую сторону в целом достигнутые договорённости устроили. Не вступил в силу только потому, что им дали команду не делать этого, а возникло желание у элит США, Европы, некоторых стран Европы добиться стратегического поражения России", - сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Специальная военная операция на УкраинеЕвропаСтамбулКиевВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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