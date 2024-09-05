https://ria.ru/20240905/putin-1970761025.html
Дальний Восток привлекает все больше туристов, заявил Путин
Дальний Восток привлекает все больше туристов, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Дальний Восток привлекает все больше туристов, заявил Путин
Дальний Восток привлекает и будет все больше привлекать внимание туристов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:00
2024-09-05T11:00
2024-09-05T11:18
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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дальний восток
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Дальний Восток привлекает и будет все больше привлекать внимание туристов, заявил президент России Владимир Путин."Такой сумасшедший регион по своим туристическим возможностям привлекает и будет привлекать все больше и больше внимание туристов. Хорошо, что наши граждане ориентируются в значительной степени на возможности нашей страны", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , экономика, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Экономика, Дальний Восток, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
Дальний Восток привлекает все больше туристов, заявил Путин
Путин: Дальний Восток будет все больше привлекать внимание туристов