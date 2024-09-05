https://ria.ru/20240905/putin-1970761025.html

Дальний Восток привлекает все больше туристов, заявил Путин

Дальний Восток привлекает все больше туристов, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

Дальний Восток привлекает все больше туристов, заявил Путин

Дальний Восток привлекает и будет все больше привлекать внимание туристов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:00

2024-09-05T11:00

2024-09-05T11:18

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

экономика

дальний восток

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Дальний Восток привлекает и будет все больше привлекать внимание туристов, заявил президент России Владимир Путин."Такой сумасшедший регион по своим туристическим возможностям привлекает и будет привлекать все больше и больше внимание туристов. Хорошо, что наши граждане ориентируются в значительной степени на возможности нашей страны", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970740913.html

дальний восток

россия

владивосток

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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , экономика, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет