https://ria.ru/20240905/putin-1970760587.html
Путин призвал расширять инфраструктуру для развития туризма в России
Путин призвал расширять инфраструктуру для развития туризма в России - РИА Новости, 05.09.2024
Путин призвал расширять инфраструктуру для развития туризма в России
Россия имеет огромный туристический потенциал, но нужно развивать инфраструктуру и заботиться о природе, сообщил на пленарном заседании на ВЭФ президент России... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:59
2024-09-05T10:59
2024-09-05T12:39
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владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Россия имеет огромный туристический потенциал, но нужно развивать инфраструктуру и заботиться о природе, сообщил на пленарном заседании на ВЭФ президент России Владимир Путин."Туризм становится все более эффективно функционирующей отраслью экономики, в том числе это должно быть так и в России. Имею ввиду огромный потенциал туристический. Поэтому правительство и приняло целую программу развития внутреннего туризма. Но здесь много на этот счет говорили, ничего нового я не скажу – нужно развивать инфраструктуру, заботиться о природе, чтобы развитие туризма не сказывалась пагубно на окружающей среде", - сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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россия, экономика, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , туризм
Россия, Экономика, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Туризм
Путин призвал расширять инфраструктуру для развития туризма в России
Путин: у России огромный туристический потенциал, надо развивать инфраструктуру