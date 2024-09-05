https://ria.ru/20240905/putin-1970760587.html

Путин призвал расширять инфраструктуру для развития туризма в России

Путин призвал расширять инфраструктуру для развития туризма в России - РИА Новости, 05.09.2024

Путин призвал расширять инфраструктуру для развития туризма в России

Россия имеет огромный туристический потенциал, но нужно развивать инфраструктуру и заботиться о природе, сообщил на пленарном заседании на ВЭФ президент России... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:59

2024-09-05T10:59

2024-09-05T12:39

россия

экономика

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970755850_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_5fb8723f937d4ad3101116544fb4ab1c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Россия имеет огромный туристический потенциал, но нужно развивать инфраструктуру и заботиться о природе, сообщил на пленарном заседании на ВЭФ президент России Владимир Путин."Туризм становится все более эффективно функционирующей отраслью экономики, в том числе это должно быть так и в России. Имею ввиду огромный потенциал туристический. Поэтому правительство и приняло целую программу развития внутреннего туризма. Но здесь много на этот счет говорили, ничего нового я не скажу – нужно развивать инфраструктуру, заботиться о природе, чтобы развитие туризма не сказывалась пагубно на окружающей среде", - сказал Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970719505.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , туризм