https://ria.ru/20240905/putin-1970759004.html
Путин призвал привлекать китайский бизнес в Россию
Путин призвал привлекать китайский бизнес в Россию - РИА Новости, 05.09.2024
Путин призвал привлекать китайский бизнес в Россию
Надо привлекать китайский бизнес в Россию, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:53
2024-09-05T10:53
2024-09-05T10:53
экономика
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китай
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Надо привлекать китайский бизнес в Россию, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. "Нам, конечно, нужно еще внимательно заглянуть там в те преференции, которые создаются китайскими властями на своей территории, в том числе в приграничных областях. С тем, чтобы заинтересовать бизнес из других стран, в том числе из дружественного Китая, чтобы он приходил и инвестировал", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240904/putin-1970452052.html
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экономика, россия, китай, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Китай, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)