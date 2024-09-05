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Путин призвал привлекать китайский бизнес в Россию - РИА Новости, 05.09.2024
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10:53 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/putin-1970759004.html
Путин призвал привлекать китайский бизнес в Россию
Путин призвал привлекать китайский бизнес в Россию - РИА Новости, 05.09.2024
Путин призвал привлекать китайский бизнес в Россию
Надо привлекать китайский бизнес в Россию, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:53
2024-09-05T10:53
экономика
россия
китай
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Надо привлекать китайский бизнес в Россию, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. "Нам, конечно, нужно еще внимательно заглянуть там в те преференции, которые создаются китайскими властями на своей территории, в том числе в приграничных областях. С тем, чтобы заинтересовать бизнес из других стран, в том числе из дружественного Китая, чтобы он приходил и инвестировал", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, россия, китай, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Китай, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)

Путин призвал привлекать китайский бизнес в Россию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Надо привлекать китайский бизнес в Россию, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Нам, конечно, нужно еще внимательно заглянуть там в те преференции, которые создаются китайскими властями на своей территории, в том числе в приграничных областях. С тем, чтобы заинтересовать бизнес из других стран, в том числе из дружественного Китая, чтобы он приходил и инвестировал", - сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Встреча Путина с заместителем Председателя КНР Хань Чжэном в рамках ВЭФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин провел на ВЭФ встречу с заместителем председателя Китая
4 сентября, 11:02
 
ЭкономикаРоссияКитайВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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