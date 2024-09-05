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Киеву придется снова понижать призывной возраст, заявил Путин
Киеву придется снова понижать призывной возраст, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Киеву придется снова понижать призывной возраст, заявил Путин
Киеву придется опять понижать призывной возраст, чтобы набирать детей, но это не решит проблему, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:46
2024-09-05T10:46
2024-09-05T10:46
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германия
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Киеву придется опять понижать призывной возраст, чтобы набирать детей, но это не решит проблему, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно (Киеву – ред.) сейчас опять понижать призывной возраст, чтоб детей набирать, как в Германии фашисты... Но это не решит проблему, вот в чем дело... Следующий шаг – это студентов призывать, полностью обескровить страну. Повторяю еще раз: такое впечатление, что это не их народ", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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киев, россия, германия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Киев, Россия, Германия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Киеву придется снова понижать призывной возраст, заявил Путин
Путин: Киеву придется снова понижать призывной возраст, чтобы набирать детей