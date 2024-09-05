https://ria.ru/20240905/putin-1970754549.html

"Ими управляют инопланетяне". Путин на ВЭФ расставил все по местам

"Ими управляют инопланетяне". Путин на ВЭФ расставил все по местам - РИА Новости, 05.09.2024

"Ими управляют инопланетяне". Путин на ВЭФ расставил все по местам

Президент России принял участие в пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ). Ему составили компанию зампредседателя КНР Хань Чжэн и премьер... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:11

2024-09-05T12:11

2024-09-05T16:32

экономика

технологии

дальний восток

россия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России принял участие в пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ). Ему составили компанию зампредседателя КНР Хань Чжэн и премьер Малайзии Анвар Ибрагим, переговоры с которыми состоялись накануне. После выступления Путина последовала дискуссия, на которой прозвучало несколько интересных заявлений. О том, что обсуждали, — в материале РИА Новости."Гитлерюгенд не поможет"Само собой, говорили не только об экономике, но и о других волнующих всю страну темах. Президент, пожалуй, впервые высказался предельно подробно о том, что происходит в Курской области. Российская армия стабилизировала обстановку и теперь постепенно выдавливает ВСУ из приграничья. "Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, — освобождение, которое является нашей первоочередной целью. Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось", — отметил глава государства.Посеять панику, "раскачать внутриполитическую ситуацию" Киеву не удалось. Напротив, провокация Киева привела "к консолидации общества, как всегда бывает в таких случаях в России". Число контрактников быстро выросло.В целом же первоочередная задача — освобождение Донбасса. Там армия ускорила наступление. ВСУ несут большие потери. Судя по действиям киевских властей, они совершенно не заботятся о своей стране. "У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководят Украиной, как будто они инопланетяне какие-то, либо иностранцы. <...> Не думают просто. <...> Ну такие потери колоссальные, что они дальше будут делать, я даже не понимаю", — сказал президент.При этом опций у режима все меньше: "Опять понижать призывной возраст, чтобы детей набирать, как в Германии фашисты. <...> Но это не решит проблему, вот в чем дело".Говоря о возможности дипломатического урегулирования после провокации в Курской области, Путин вновь напомнил, что договоренности были. "Но они [украинские власти] решили пойти по другому пути", приняв точку зрения, навязанную Лондоном: никакого диалога. Россия же ни от чего не отказывалась.Москва ценит усилия партнеров, выступающих с мирными инициативами, а также их содействие в обмене пленными — тут глава государства особо выделил роль наследного принца Саудовской Аравии.Международные проблемыНа панельной дискуссии затронули и другой конфликт — ближневосточный. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим, комментируя ситуацию вокруг Палестины и Израиля, поднял тему равенства: палестинцы не должны быть людьми "второго сорта".Путин согласился и добавил: урегулированию мешает то, что США фактически монополизировали переговоры, не являясь при этом беспристрастным посредником. Зашла речь о предстоящих выборах за океаном. Президент "одобрил" замену кандидата от демократов. "Я говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был господин Байден. Вот его сняли с гонки, и он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать", — добавил он. И отметил любовь Харрис посмеяться: "Это говорит о том, что у нее все хорошо"."Трамп ввел такое количество ограничений, санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода", — пояснил Путин.Коснулись и ареста Павла Дурова в Париже. Президент припомнил, что однажды виделся с ним — в Москве. Действия французских властей не очень понятны, в первую очередь потому, что они отличаются избирательным характером, продолжил Путин. Ведь вопросы, возникшие к Дурову, нужно задать и тем, кто занимается схожей деятельностью. У Кремля к основателю Telegram претензий не было. Приоритет XXI векаВпрочем, лейтмотивом всего заседания было развитие дальневосточного региона. Тема ВЭФ-2024 сформулирована так: "Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Первым делом Путин напомнил, что Дальний Восток российские власти объявили приоритетом на весь XXI век. "Важность, правильность этого решения подтвердила сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время, и те объективные тенденции, а это самое главное, которые набирают силу в мировой экономике, когда основные деловые связи, торговые маршруты и в целом весь вектор развития все больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг", — продолжил он.Регион дает выход на эти рынки и позволяет преодолевать барьеры, создаваемые "некоторыми западными элитами". За десять лет в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) запустили более трех с половиной тысяч проектов в различных сферах — от образования до промышленности. Темпы роста инвестиций — в три раза выше среднероссийских. Ввели в строй около тысячи новых предприятий, а это не менее 140 тысяч рабочих мест. Производственные мощности с 2013-го расширяются со скоростью на 25 процентов больше, чем в целом по стране."На Дальнем Востоке действуют 16 территорий опережающего развития и свободный порт Владивосток, — отметил Путин. — Запущен преференциальный режим на Курилах. Создан специальный административный район на острове Русский. <...> Кстати, этот район уже обеспечил возврат в Россию из офшоров и иностранных юрисдикций активов на сумму свыше пяти с половиной триллионов рублей. Его резидентами на сегодняшний день стали более сотни компаний".Об инвестициях и энергетике"Будем постоянно улучшать деловой климат и в России в целом, и на Дальнем Востоке, в том числе применим в этом регионе более новые, эффективные подходы к взаимодействию и с иностранными инвесторами", — заверил президент. Так, на прошлогоднем ВЭФ объявили о формировании международных территорий опережающего развития (ТОР), которые "должны предлагать глобально конкурентоспособные условия для иностранных инвесторов, прежде всего, конечно, из дружественных стран".Первую ТОР предполагается создать в Приморском крае. Большой интерес проявляют китайские партнеры, а также Республика Беларусь — с участием Минска собираются построить новый глубоководный порт.Энергопотребление растет. Сейчас — 69 миллиардов киловатт-часов в год, а к концу десятилетия прогнозируют 96 миллиардов. Некоторые районы, населенные пункты и ключевые дальневосточные инвесторы сталкиваются с нехваткой электроэнергии, вынуждены ждать ввода новых станций, из-за чего тормозится строительство промышленных объектов, инфраструктуры, констатировал глава государства. Поэтому он "уже поручил правительству вместе с нашими крупными энергокомпаниями, деловыми кругами подготовить долгосрочную программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке, предусмотреть для нее механизмы проектного финансирования".О транспорте и логистикеЭтот план должен учитывать как текущие, так и перспективные потребности бизнеса и граждан, стратегические задачи. Не менее важно расширение транспортных, логистических возможностей региона и всей страны."За последние десять лет на Транссибе и БАМе построено более двух тысяч и модернизировано свыше пяти тысяч километров пути. Возведено и реконструировано более ста мостов и тоннелей, в том числе через реку Лену, Бурею, Селенгу. По итогам текущего года провозная способность Восточного полигона железных дорог должна вырасти до 180 миллионов тонн, — рассказал Путин. — В этом году мы запустили очередной, третий этап развития этой важнейшей транспортной артерии".Предстоит не только "расшить" узкие участки магистралей, ввести в строй более трехсот объектов, но и проложить сплошные вторые пути. "Считаю, что нам нужно сделать БАМ не только полностью двухпутным, но и электрифицировать эту магистраль", — подчеркнул президент.В ближайшие восемь лет на Восточном полигоне уложат 3100 километров железнодорожного полотна. "Для сравнения: столько же было в рамках первого и второго этапа расширения БАМа и Трансссиба, вместе взятых, и столько же — в годы строительства БАМа, с 1974-го по 1984-й, — уточнил глава государства. — Словом, сегодня мы реализуем проект, который по масштабу больше самого крупного инфраструктурного инвестиционного проекта Советского Союза, реализованного всеми республиками СССР, причем с огромным напряжением сил". Континентальной артерией станет новый автотранспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока.Среди других проектов — развитие Северного морского пути как международного логистического маршрута. "За последние десять лет его грузопоток вырос почти на порядок: если в 2014 году по Севморпути было перевезено всего четыре миллиона тонн грузов, то в прошлом году уже более 36 миллионов тонн, — сообщил Путин. — Это в пять раз больше рекорда советского времени".Регион-флагманСегодня на Дальнем Востоке добывают весь российский вольфрам, олово, плавиковый шпат и борные руды, 80% алмазов и урана, больше 70 — серебра, 60 — золота, привел статистику президент. Вместе с тем в ключевых центрах добычи, в том числе в Якутии и на Чукотке, недра разрабатываются давно и объективно ограничены, а спрос на полезные ископаемые растет не только на внешнем рынке, но и на внутреннем."Мы должны обеспечить ресурсный суверенитет страны <...> — заявил глава государства. — Это нужно делать с использованием более эффективных отечественных технологий и научных разработок в сфере экологии и природопользования".В прошлом году правительству поручили составить отдельные планы изучения недр Дальнего Востока и Сибири, включить их в федеральный проект "Геология: возрождение легенды". Программы уже готовы. "По оценке, каждый рубль государственных средств, вложенных в геологоразведку, привлечет как минимум десять рублей частных инвестиций", — подчеркнул Путин."Чтобы задействовать на полную мощь преимущества технологического прогресса, продолжим наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока. В регионе уже началась реализация новых проектов университетских кампусов в Южно-Сахалинске и Хабаровске, но этого, очевидно, недостаточно для Дальнего Востока", — добавил он.Также на базе кампусов сформируют передовые инженерные школы. Две — на Сахалине и во Владивостоке — уже действуют. На острове Русский два года успешно работает научно-технический центр компании "РусГидро". Его инновационные разработки в сфере глобальной энергетики "активно применяются в программе технического перевооружения энергетического комплекса Дальнего Востока".На Русском создадут еще один крупный инновационный научно-технологический центр, на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Президент поручил правительству продумать механизмы привлечения туда ученых из России и других стран. "Имею в виду конкурентоспособные, мотивационные программы и социальный пакет для специалистов и членов их семей", — уточнил он.Среди уже действующих мер поддержки — льготные условия дальневосточной и арктической ипотеки, всего под два процента. Выступая на ВЭФ, Путин решил "поставить точку" в вопросе продления программы: ставка сохранится.В целом, подчеркнул глава государства, Дальний Восток стал "важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности". От того, как этот регион развивается, "во многом зависит будущее всей нашей страны".

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, технологии, дальний восток, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)