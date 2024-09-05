"Ими управляют инопланетяне". Путин на ВЭФ расставил все по местам
Пленарное заседание ВЭФ с участием Путина продлилось больше трех часов
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России принял участие в пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ). Ему составили компанию зампредседателя КНР Хань Чжэн и премьер Малайзии Анвар Ибрагим, переговоры с которыми состоялись накануне. После выступления Путина последовала дискуссия, на которой прозвучало несколько интересных заявлений. О том, что обсуждали, — в материале РИА Новости.
"Гитлерюгенд не поможет"
Само собой, говорили не только об экономике, но и о других волнующих всю страну темах. Президент, пожалуй, впервые высказался предельно подробно о том, что происходит в Курской области.
Российская армия стабилизировала обстановку и теперь постепенно выдавливает ВСУ из приграничья.
"Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, — освобождение, которое является нашей первоочередной целью. Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось", — отметил глава государства.
Посеять панику, "раскачать внутриполитическую ситуацию" Киеву не удалось. Напротив, провокация Киева привела "к консолидации общества, как всегда бывает в таких случаях в России". Число контрактников быстро выросло.
В целом же первоочередная задача — освобождение Донбасса. Там армия ускорила наступление. ВСУ несут большие потери.
Судя по действиям киевских властей, они совершенно не заботятся о своей стране. "У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководят Украиной, как будто они инопланетяне какие-то, либо иностранцы. <...> Не думают просто. <...> Ну такие потери колоссальные, что они дальше будут делать, я даже не понимаю", — сказал президент.
При этом опций у режима все меньше: "Опять понижать призывной возраст, чтобы детей набирать, как в Германии фашисты. <...> Но это не решит проблему, вот в чем дело".
Говоря о возможности дипломатического урегулирования после провокации в Курской области, Путин вновь напомнил, что договоренности были. "Но они [украинские власти] решили пойти по другому пути", приняв точку зрения, навязанную Лондоном: никакого диалога. Россия же ни от чего не отказывалась.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Москва ценит усилия партнеров, выступающих с мирными инициативами, а также их содействие в обмене пленными — тут глава государства особо выделил роль наследного принца Саудовской Аравии.
Международные проблемы
На панельной дискуссии затронули и другой конфликт — ближневосточный. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим, комментируя ситуацию вокруг Палестины и Израиля, поднял тему равенства: палестинцы не должны быть людьми "второго сорта".
Путин согласился и добавил: урегулированию мешает то, что США фактически монополизировали переговоры, не являясь при этом беспристрастным посредником.
Зашла речь о предстоящих выборах за океаном. Президент "одобрил" замену кандидата от демократов.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
"Я говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был господин Байден. Вот его сняли с гонки, и он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать", — добавил он. И отметил любовь Харрис посмеяться: "Это говорит о том, что у нее все хорошо".
"Трамп ввел такое количество ограничений, санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода", — пояснил Путин.
Коснулись и ареста Павла Дурова в Париже. Президент припомнил, что однажды виделся с ним — в Москве.
Действия французских властей не очень понятны, в первую очередь потому, что они отличаются избирательным характером, продолжил Путин. Ведь вопросы, возникшие к Дурову, нужно задать и тем, кто занимается схожей деятельностью. У Кремля к основателю Telegram претензий не было.
Приоритет XXI века
Впрочем, лейтмотивом всего заседания было развитие дальневосточного региона. Тема ВЭФ-2024 сформулирована так: "Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности".
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума
Первым делом Путин напомнил, что Дальний Восток российские власти объявили приоритетом на весь XXI век. "Важность, правильность этого решения подтвердила сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время, и те объективные тенденции, а это самое главное, которые набирают силу в мировой экономике, когда основные деловые связи, торговые маршруты и в целом весь вектор развития все больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг", — продолжил он.
Регион дает выход на эти рынки и позволяет преодолевать барьеры, создаваемые "некоторыми западными элитами". За десять лет в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) запустили более трех с половиной тысяч проектов в различных сферах — от образования до промышленности. Темпы роста инвестиций — в три раза выше среднероссийских. Ввели в строй около тысячи новых предприятий, а это не менее 140 тысяч рабочих мест. Производственные мощности с 2013-го расширяются со скоростью на 25 процентов больше, чем в целом по стране.
"На Дальнем Востоке действуют 16 территорий опережающего развития и свободный порт Владивосток, — отметил Путин. — Запущен преференциальный режим на Курилах. Создан специальный административный район на острове Русский. <...> Кстати, этот район уже обеспечил возврат в Россию из офшоров и иностранных юрисдикций активов на сумму свыше пяти с половиной триллионов рублей. Его резидентами на сегодняшний день стали более сотни компаний".
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн на пленарной сессии Восточного экономического форума
Заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн на пленарной сессии Восточного экономического форума
Об инвестициях и энергетике
"Будем постоянно улучшать деловой климат и в России в целом, и на Дальнем Востоке, в том числе применим в этом регионе более новые, эффективные подходы к взаимодействию и с иностранными инвесторами", — заверил президент. Так, на прошлогоднем ВЭФ объявили о формировании международных территорий опережающего развития (ТОР), которые "должны предлагать глобально конкурентоспособные условия для иностранных инвесторов, прежде всего, конечно, из дружественных стран".
Первую ТОР предполагается создать в Приморском крае. Большой интерес проявляют китайские партнеры, а также Республика Беларусь — с участием Минска собираются построить новый глубоководный порт.
Энергопотребление растет. Сейчас — 69 миллиардов киловатт-часов в год, а к концу десятилетия прогнозируют 96 миллиардов. Некоторые районы, населенные пункты и ключевые дальневосточные инвесторы сталкиваются с нехваткой электроэнергии, вынуждены ждать ввода новых станций, из-за чего тормозится строительство промышленных объектов, инфраструктуры, констатировал глава государства. Поэтому он "уже поручил правительству вместе с нашими крупными энергокомпаниями, деловыми кругами подготовить долгосрочную программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке, предусмотреть для нее механизмы проектного финансирования".
О транспорте и логистике
Этот план должен учитывать как текущие, так и перспективные потребности бизнеса и граждан, стратегические задачи. Не менее важно расширение транспортных, логистических возможностей региона и всей страны.
"За последние десять лет на Транссибе и БАМе построено более двух тысяч и модернизировано свыше пяти тысяч километров пути. Возведено и реконструировано более ста мостов и тоннелей, в том числе через реку Лену, Бурею, Селенгу. По итогам текущего года провозная способность Восточного полигона железных дорог должна вырасти до 180 миллионов тонн, — рассказал Путин. — В этом году мы запустили очередной, третий этап развития этой важнейшей транспортной артерии".
Предстоит не только "расшить" узкие участки магистралей, ввести в строй более трехсот объектов, но и проложить сплошные вторые пути. "Считаю, что нам нужно сделать БАМ не только полностью двухпутным, но и электрифицировать эту магистраль", — подчеркнул президент.
Предстоит не только "расшить" узкие участки магистралей, ввести в строй более трехсот объектов, но и проложить сплошные вторые пути. "Считаю, что нам нужно сделать БАМ не только полностью двухпутным, но и электрифицировать эту магистраль", — подчеркнул президент.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
В ближайшие восемь лет на Восточном полигоне уложат 3100 километров железнодорожного полотна. "Для сравнения: столько же было в рамках первого и второго этапа расширения БАМа и Трансссиба, вместе взятых, и столько же — в годы строительства БАМа, с 1974-го по 1984-й, — уточнил глава государства. — Словом, сегодня мы реализуем проект, который по масштабу больше самого крупного инфраструктурного инвестиционного проекта Советского Союза, реализованного всеми республиками СССР, причем с огромным напряжением сил".
Континентальной артерией станет новый автотранспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока.
Среди других проектов — развитие Северного морского пути как международного логистического маршрута. "За последние десять лет его грузопоток вырос почти на порядок: если в 2014 году по Севморпути было перевезено всего четыре миллиона тонн грузов, то в прошлом году уже более 36 миллионов тонн, — сообщил Путин. — Это в пять раз больше рекорда советского времени".
Регион-флагман
Сегодня на Дальнем Востоке добывают весь российский вольфрам, олово, плавиковый шпат и борные руды, 80% алмазов и урана, больше 70 — серебра, 60 — золота, привел статистику президент.
Вместе с тем в ключевых центрах добычи, в том числе в Якутии и на Чукотке, недра разрабатываются давно и объективно ограничены, а спрос на полезные ископаемые растет не только на внешнем рынке, но и на внутреннем.
"Мы должны обеспечить ресурсный суверенитет страны <...> — заявил глава государства. — Это нужно делать с использованием более эффективных отечественных технологий и научных разработок в сфере экологии и природопользования".
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента России Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума
Трансляция выступления президента России Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума
В прошлом году правительству поручили составить отдельные планы изучения недр Дальнего Востока и Сибири, включить их в федеральный проект "Геология: возрождение легенды". Программы уже готовы. "По оценке, каждый рубль государственных средств, вложенных в геологоразведку, привлечет как минимум десять рублей частных инвестиций", — подчеркнул Путин.
"Чтобы задействовать на полную мощь преимущества технологического прогресса, продолжим наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока. В регионе уже началась реализация новых проектов университетских кампусов в Южно-Сахалинске и Хабаровске, но этого, очевидно, недостаточно для Дальнего Востока", — добавил он.
Также на базе кампусов сформируют передовые инженерные школы. Две — на Сахалине и во Владивостоке — уже действуют. На острове Русский два года успешно работает научно-технический центр компании "РусГидро". Его инновационные разработки в сфере глобальной энергетики "активно применяются в программе технического перевооружения энергетического комплекса Дальнего Востока".
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПредставитель государства Кувейт, генеральный директор Rasis company, член Арабской сети инноваций и творчества Наваф Альмутаири во время сбора гостей перед началом пленарного заседания, ВЭФ-2024
Представитель государства Кувейт, генеральный директор Rasis company, член Арабской сети инноваций и творчества Наваф Альмутаири во время сбора гостей перед началом пленарного заседания, ВЭФ-2024
На Русском создадут еще один крупный инновационный научно-технологический центр, на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Президент поручил правительству продумать механизмы привлечения туда ученых из России и других стран. "Имею в виду конкурентоспособные, мотивационные программы и социальный пакет для специалистов и членов их семей", — уточнил он.
Среди уже действующих мер поддержки — льготные условия дальневосточной и арктической ипотеки, всего под два процента. Выступая на ВЭФ, Путин решил "поставить точку" в вопросе продления программы: ставка сохранится.
В целом, подчеркнул глава государства, Дальний Восток стал "важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, нашим флагманом в новой глобальной экономической реальности". От того, как этот регион развивается, "во многом зависит будущее всей нашей страны".