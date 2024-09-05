https://ria.ru/20240905/putin-1970750973.html
Путин заявил об успешных действиях группировок "Восток" и "Центр"
Путин заявил об успешных действиях группировок "Восток" и "Центр" - РИА Новости, 05.09.2024
Путин заявил об успешных действиях группировок "Восток" и "Центр"
Президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума об успешных действиях группировок "Восток" и "Центр". РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:34
2024-09-05T10:34
2024-09-05T10:34
специальная военная операция на украине
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
вооруженные силы рф
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума об успешных действиях группировок "Восток" и "Центр". "Наши войска ускорили наступательные операции, давно не было таких приобретений территориальных. Позавчера только, например, группировка "Восток" прямо в один удар треугольник захватила семь на пять километров. Очень успешно действует и группировка "Центр" на донецком, покровском направлении. Там тоже исчисляются приобретения не сотнями метров, а квадратными километрами, четыре на пять, три на пять и так далее", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Вооруженные силы РФ
Путин заявил об успешных действиях группировок "Восток" и "Центр"
Путин рассказал о действиях группировок "Восток" и "Центр" в зоне спецоперации