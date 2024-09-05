https://ria.ru/20240905/putin-1970750973.html

Путин заявил об успешных действиях группировок "Восток" и "Центр"

Путин заявил об успешных действиях группировок "Восток" и "Центр" - РИА Новости, 05.09.2024

Путин заявил об успешных действиях группировок "Восток" и "Центр"

Президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума об успешных действиях группировок "Восток" и "Центр". РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:34

2024-09-05T10:34

2024-09-05T10:34

специальная военная операция на украине

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

вооруженные силы рф

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума об успешных действиях группировок "Восток" и "Центр". "Наши войска ускорили наступательные операции, давно не было таких приобретений территориальных. Позавчера только, например, группировка "Восток" прямо в один удар треугольник захватила семь на пять километров. Очень успешно действует и группировка "Центр" на донецком, покровском направлении. Там тоже исчисляются приобретения не сотнями метров, а квадратными километрами, четыре на пять, три на пять и так далее", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , вооруженные силы рф