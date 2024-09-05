https://ria.ru/20240905/putin-1970749950.html

Конфликт на Украине начался с госпереворота в 2014 году, заявил Путин

Конфликт на Украине начался с госпереворота в 2014 году, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

Конфликт на Украине начался с госпереворота в 2014 году, заявил Путин

Конфликт на Украине, безусловно, начался с госпереворота в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:31

2024-09-05T10:31

2024-09-05T10:45

украина

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Конфликт на Украине, безусловно, начался с госпереворота в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы с уважением относимся к нашим друзьям, партнерам, которые, я считаю, искренне заинтересованы в решении всех вопросов, связанных с этим конфликтом, - это прежде всего Китайская Народная республика, Бразилия, Индия. Я постоянно в контакте с коллегами по этому вопросу и у меня нет сомнений в том, что руководители этих стран, у нас с ними доверительные отношения, искренне стремятся к тому, чтобы помочь нам разобраться во всех деталях этого сложного процесса, который, безусловно, я хочу это напомнить, начался с госпереворота на Украине в 2014 году. Ведь с этого всё началось", - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

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украина, вэф — 2024 (восточный экономический форум)