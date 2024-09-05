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Условия возможного мира с Киевом были достигнуты в 2022 году, заявил Путин
Условия возможного мира с Киевом были достигнуты в 2022 году, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Условия возможного мира с Киевом были достигнуты в 2022 году, заявил Путин
Практически все параметры возможного мирного соглашения с Киевом были достигнуты в 2022 году, на документе стояла "виза", заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:30
2024-09-05T10:30
2024-09-05T10:47
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Практически все параметры возможного мирного соглашения с Киевом были достигнуты в 2022 году, на документе стояла "виза", заявил президент России Владимир Путин."Мы уже говорили об этом много раз, мы практически все параметры возможного мирного соглашения с представителями правительства в Киеве достигли, обо всем договорились. Более того, руководитель переговорной делегации, а он до сих пор возглавляет фракцию правящей партии в Раде, в парламенте, он завизировал эти договоренности. Да, нужно было еще кое-что доработать, но в целом виза же стоит, это же документ. Потом приехал господин Джонсон, как известно, британские власти не отрицают этого, они подтверждают, приехал и дал указания украинцам воевать до последнего украинца", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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в мире, цены на нефть, владивосток, россия, киев, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
В мире, Цены на нефть, Владивосток, Россия, Киев, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
Условия возможного мира с Киевом были достигнуты в 2022 году, заявил Путин
Путин: параметры возможного мира с Киевом были достигнуты еще в 2022 году