https://ria.ru/20240905/putin-1970749561.html

Условия возможного мира с Киевом были достигнуты в 2022 году, заявил Путин

Условия возможного мира с Киевом были достигнуты в 2022 году, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

Условия возможного мира с Киевом были достигнуты в 2022 году, заявил Путин

Практически все параметры возможного мирного соглашения с Киевом были достигнуты в 2022 году, на документе стояла "виза", заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:30

2024-09-05T10:30

2024-09-05T10:47

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Практически все параметры возможного мирного соглашения с Киевом были достигнуты в 2022 году, на документе стояла "виза", заявил президент России Владимир Путин."Мы уже говорили об этом много раз, мы практически все параметры возможного мирного соглашения с представителями правительства в Киеве достигли, обо всем договорились. Более того, руководитель переговорной делегации, а он до сих пор возглавляет фракцию правящей партии в Раде, в парламенте, он завизировал эти договоренности. Да, нужно было еще кое-что доработать, но в целом виза же стоит, это же документ. Потом приехал господин Джонсон, как известно, британские власти не отрицают этого, они подтверждают, приехал и дал указания украинцам воевать до последнего украинца", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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