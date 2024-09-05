Рейтинг@Mail.ru
Условия возможного мира с Киевом были достигнуты в 2022 году, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 05.09.2024 (обновлено: 10:47 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970749561.html
Условия возможного мира с Киевом были достигнуты в 2022 году, заявил Путин
Условия возможного мира с Киевом были достигнуты в 2022 году, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Условия возможного мира с Киевом были достигнуты в 2022 году, заявил Путин
Практически все параметры возможного мирного соглашения с Киевом были достигнуты в 2022 году, на документе стояла "виза", заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:30
2024-09-05T10:47
в мире
цены на нефть
владивосток
россия
киев
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970748404_0:154:2916:1794_1920x0_80_0_0_66370f4f0a1f24d3696183f4a03bcf79.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Практически все параметры возможного мирного соглашения с Киевом были достигнуты в 2022 году, на документе стояла "виза", заявил президент России Владимир Путин."Мы уже говорили об этом много раз, мы практически все параметры возможного мирного соглашения с представителями правительства в Киеве достигли, обо всем договорились. Более того, руководитель переговорной делегации, а он до сих пор возглавляет фракцию правящей партии в Раде, в парламенте, он завизировал эти договоренности. Да, нужно было еще кое-что доработать, но в целом виза же стоит, это же документ. Потом приехал господин Джонсон, как известно, британские власти не отрицают этого, они подтверждают, приехал и дал указания украинцам воевать до последнего украинца", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240905/putin-1970752511.html
владивосток
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970748404_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c98f668cd7bd0409e436fa2066836892.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, владивосток, россия, киев, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
В мире, Цены на нефть, Владивосток, Россия, Киев, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
Условия возможного мира с Киевом были достигнуты в 2022 году, заявил Путин

Путин: параметры возможного мира с Киевом были достигнуты еще в 2022 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Практически все параметры возможного мирного соглашения с Киевом были достигнуты в 2022 году, на документе стояла "виза", заявил президент России Владимир Путин.
"Мы уже говорили об этом много раз, мы практически все параметры возможного мирного соглашения с представителями правительства в Киеве достигли, обо всем договорились. Более того, руководитель переговорной делегации, а он до сих пор возглавляет фракцию правящей партии в Раде, в парламенте, он завизировал эти договоренности. Да, нужно было еще кое-что доработать, но в целом виза же стоит, это же документ. Потом приехал господин Джонсон, как известно, британские власти не отрицают этого, они подтверждают, приехал и дал указания украинцам воевать до последнего украинца", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Западу не удалось поставить Россию на колени, заявил Путин
Вчера, 10:37
 
В миреЦены на нефтьВладивостокРоссияКиевВладимир ПутинДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала