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Россия добивается утраты боеспособности ВСУ, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:27 05.09.2024 (обновлено: 10:39 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970748426.html
Россия добивается утраты боеспособности ВСУ, заявил Путин
Россия добивается утраты боеспособности ВСУ, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Россия добивается утраты боеспособности ВСУ, заявил Путин
Потери ВСУ чреваты разрушением фронта на важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности, чего Россия и добивается, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:27
2024-09-05T10:39
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вооруженные силы рф
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Потери ВСУ чреваты разрушением фронта на важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности, чего Россия и добивается, заявил президент РФ Владимир Путин."Противник несёт очень большие потери... Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся", - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, вооруженные силы украины, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вооруженные силы рф
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Вооруженные силы РФ
Россия добивается утраты боеспособности ВСУ, заявил Путин

Путин: потери ВСУ могут привести к утрате боеспособности, чего Россия добивается

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Потери ВСУ чреваты разрушением фронта на важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности, чего Россия и добивается, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Противник несёт очень большие потери... Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся", - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Путин об обстановке в зоне спецоперации и в приграничных районах - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Путин рассказал о стабилизации ситуации на приграничных территориях
Вчера, 10:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВооруженные силы РФ
 
 
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