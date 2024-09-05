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Россия добивается утраты боеспособности ВСУ, заявил Путин
Россия добивается утраты боеспособности ВСУ, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Россия добивается утраты боеспособности ВСУ, заявил Путин
Потери ВСУ чреваты разрушением фронта на важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности, чего Россия и добивается, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:27
2024-09-05T10:27
2024-09-05T10:39
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Потери ВСУ чреваты разрушением фронта на важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности, чего Россия и добивается, заявил президент РФ Владимир Путин."Противник несёт очень большие потери... Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся", - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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Россия добивается утраты боеспособности ВСУ, заявил Путин
Путин: потери ВСУ могут привести к утрате боеспособности, чего Россия добивается