https://ria.ru/20240905/putin-1970747407.html

Путин рассказал о больших потерях ВСУ в зоне спецоперации

Путин рассказал о больших потерях ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.09.2024

Путин рассказал о больших потерях ВСУ в зоне спецоперации

Противник несет очень большие потери и в живой силе и в технике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:24

2024-09-05T10:24

2024-09-05T12:38

владимир путин

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Противник несет очень большие потери и в живой силе и в технике, заявил президент России Владимир Путин."Противник несет очень большие потери и в живой силе, и в технике", - сказал глава государства на пленарном заседании на полях ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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владимир путин, вооруженные силы украины, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)