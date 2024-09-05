https://ria.ru/20240905/putin-1970747407.html
Путин рассказал о больших потерях ВСУ в зоне спецоперации
Путин рассказал о больших потерях ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал о больших потерях ВСУ в зоне спецоперации
Противник несет очень большие потери и в живой силе и в технике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:24
2024-09-05T10:24
2024-09-05T12:38
владимир путин
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Противник несет очень большие потери и в живой силе и в технике, заявил президент России Владимир Путин."Противник несет очень большие потери и в живой силе, и в технике", - сказал глава государства на пленарном заседании на полях ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, вооруженные силы украины, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин рассказал о больших потерях ВСУ в зоне спецоперации
Путин: противник несет очень большие потери и в живой силе, и в технике