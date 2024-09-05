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Противник ослабил позиции в зоне спецоперации, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 05.09.2024 (обновлено: 10:30 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970747026.html
Противник ослабил позиции в зоне спецоперации, заявил Путин
Противник ослабил позиции в зоне спецоперации, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Противник ослабил позиции в зоне спецоперации, заявил Путин
Противник ослабил свои позиции на ключевых направлениях в зоне специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:23
2024-09-05T10:30
специальная военная операция на украине
владимир путин
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Противник ослабил свои позиции на ключевых направлениях в зоне специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин."Противник ослабил себя на ключевых направлениях. Наши войска ускорили наступательные операции", - сказал глава государства на пленарном заседании на полях ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владивосток, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Владивосток, Россия
Противник ослабил позиции в зоне спецоперации, заявил Путин

Путин: противник ослабил позиции в зоне спецоперации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Противник ослабил свои позиции на ключевых направлениях в зоне специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Противник ослабил себя на ключевых направлениях. Наши войска ускорили наступательные операции", - сказал глава государства на пленарном заседании на полях ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)ВладивостокРоссия
 
 
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