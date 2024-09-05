https://ria.ru/20240905/putin-1970747026.html

Противник ослабил позиции в зоне спецоперации, заявил Путин

Противник ослабил позиции в зоне спецоперации, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

Противник ослабил позиции в зоне спецоперации, заявил Путин

Противник ослабил свои позиции на ключевых направлениях в зоне специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:23

2024-09-05T10:23

2024-09-05T10:30

специальная военная операция на украине

владимир путин

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

владивосток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Противник ослабил свои позиции на ключевых направлениях в зоне специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин."Противник ослабил себя на ключевых направлениях. Наши войска ускорили наступательные операции", - сказал глава государства на пленарном заседании на полях ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

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владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владивосток, россия