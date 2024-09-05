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Противник ослабил позиции в зоне спецоперации, заявил Путин
Противник ослабил позиции в зоне спецоперации, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Противник ослабил позиции в зоне спецоперации, заявил Путин
Противник ослабил свои позиции на ключевых направлениях в зоне специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:23
2024-09-05T10:23
2024-09-05T10:30
специальная военная операция на украине
владимир путин
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Противник ослабил свои позиции на ключевых направлениях в зоне специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин."Противник ослабил себя на ключевых направлениях. Наши войска ускорили наступательные операции", - сказал глава государства на пленарном заседании на полях ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владивосток, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Владивосток, Россия
Противник ослабил позиции в зоне спецоперации, заявил Путин
Путин: противник ослабил позиции в зоне спецоперации