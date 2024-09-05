https://ria.ru/20240905/putin-1970745117.html

США думали, что в России все рухнет без доллара, заявил Путин

США думали, что в России все рухнет без доллара, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

США думали, что в России все рухнет без доллара, заявил Путин

США отказали России в долларовом обслуживании, думая, что после этого всё рухнет, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:17

2024-09-05T10:17

2024-09-05T12:38

экономика

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россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

доллар

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. США отказали России в долларовом обслуживании, думая, что после этого всё рухнет, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. "Видимо (США - ред.) рассчитывали на то, что у нас всё рухнет, поэтому отказали в долларовом обслуживании", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Путин об использовании валюты в мировой экономике "Мы просто вынуждены искать другие возможности" Путин объяснил, с чем связано использование той или иной валюты в мировой экономике, почему единой валютой стал доллар и о его перспективах. 2024-09-05T10:17 true PT2M24S

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экономика, сша, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , доллар