https://ria.ru/20240905/putin-1970745117.html
США думали, что в России все рухнет без доллара, заявил Путин
США думали, что в России все рухнет без доллара, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
США думали, что в России все рухнет без доллара, заявил Путин
США отказали России в долларовом обслуживании, думая, что после этого всё рухнет, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:17
2024-09-05T10:17
2024-09-05T12:38
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владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. США отказали России в долларовом обслуживании, думая, что после этого всё рухнет, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. "Видимо (США - ред.) рассчитывали на то, что у нас всё рухнет, поэтому отказали в долларовом обслуживании", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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Путин об использовании валюты в мировой экономике
"Мы просто вынуждены искать другие возможности"
Путин объяснил, с чем связано использование той или иной валюты в мировой экономике, почему единой валютой стал доллар и о его перспективах.
2024-09-05T10:17
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экономика, сша, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , доллар
Экономика, США, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Доллар
США думали, что в России все рухнет без доллара, заявил Путин
Путин: США отказали России в долларовом обслуживании, думая, что все рухнет