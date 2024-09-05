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США думали, что в России все рухнет без доллара, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
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10:17 05.09.2024 (обновлено: 12:38 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970745117.html
США думали, что в России все рухнет без доллара, заявил Путин
США думали, что в России все рухнет без доллара, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
США думали, что в России все рухнет без доллара, заявил Путин
США отказали России в долларовом обслуживании, думая, что после этого всё рухнет, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:17
2024-09-05T12:38
экономика
сша
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
доллар
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. США отказали России в долларовом обслуживании, думая, что после этого всё рухнет, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. "Видимо (США - ред.) рассчитывали на то, что у нас всё рухнет, поэтому отказали в долларовом обслуживании", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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сша
россия
владивосток
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Путин об использовании валюты в мировой экономике
"Мы просто вынуждены искать другие возможности" Путин объяснил, с чем связано использование той или иной валюты в мировой экономике, почему единой валютой стал доллар и о его перспективах.
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экономика, сша, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , доллар
Экономика, США, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Доллар
США думали, что в России все рухнет без доллара, заявил Путин

Путин: США отказали России в долларовом обслуживании, думая, что все рухнет

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. США отказали России в долларовом обслуживании, думая, что после этого всё рухнет, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.
"Видимо (США - ред.) рассчитывали на то, что у нас всё рухнет, поэтому отказали в долларовом обслуживании", - сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
США своими действиями подталкивают к отказу от доллара, заявил Путин
Вчера, 10:09
 
ЭкономикаСШАРоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Доллар
 
 
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