https://ria.ru/20240905/putin-1970743568.html

Путин пригласил другие страны к развитию путей на Кольском полуострове

Путин пригласил другие страны к развитию путей на Кольском полуострове - РИА Новости, 05.09.2024

Путин пригласил другие страны к развитию путей на Кольском полуострове

Россия приглашает другие страны к развитию транспортных путей на Кольском полуострове, так как видит, что интерес к этому есть, заявил резидент РФ Владимир... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:13

2024-09-05T10:13

2024-09-05T12:38

экономика

россия

кольский полуостров

владимир путин

в мире

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия приглашает другие страны к развитию транспортных путей на Кольском полуострове, так как видит, что интерес к этому есть, заявил резидент РФ Владимир Путин. "Отмечу, что в развитии Мурманского транспортного узла заинтересованы и наши партнеры по Евразийской интеграции. Так, коллеги из Беларуси, о которых я уже упоминал, рассматривают перспективу развития портовой инфраструктуры и своих терминалов на Кольском полуострове. Мы, конечно, приглашаем к работе в этом проекте другие страны. Знаю, что заинтересованность в этой работе есть", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970731728.html

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экономика, россия, кольский полуостров, владимир путин, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)