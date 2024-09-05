https://ria.ru/20240905/putin-1970742458.html
Путин охарактеризовал развитие отношений России с партнерами по БРИКС
Путин охарактеризовал развитие отношений России с партнерами по БРИКС - РИА Новости, 05.09.2024
Путин охарактеризовал развитие отношений России с партнерами по БРИКС
Отношения России с партнерами по БРИКС развиваются очень успешно, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:11
2024-09-05T10:11
2024-09-05T10:15
россия
брикс
владимир путин
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Отношения России с партнерами по БРИКС развиваются очень успешно, заявил глава государства Владимир Путин."Что касается наших отношений с БРИКС, то они развиваются очень успешно", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия, брикс, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире
Россия, БРИКС, Владимир Путин, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире
Путин охарактеризовал развитие отношений России с партнерами по БРИКС
Путин: отношения России с партнерами по БРИКС развиваются очень успешно