https://ria.ru/20240905/putin-1970737697.html
Путин пообещал продлить кадровую программу "Муравьев-Амурский"
Путин пообещал продлить кадровую программу "Муравьев-Амурский" - РИА Новости, 05.09.2024
Путин пообещал продлить кадровую программу "Муравьев-Амурский"
Кадровая программа "Муравьев-Амурский" будет продлена до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:58
2024-09-05T09:58
2024-09-05T12:37
россия
дальний восток
арктика
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Кадровая программа "Муравьев-Амурский" будет продлена до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. "Молодые амбициозные люди видят, что развитие Дальнего Востока и Арктики – одна из самых интересных и самых перспективных задач, которые стоят перед нашей страной. И мы обязательно продлим программу "Муравьев-Амурский" как минимум до 2030 года", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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россия, дальний восток, арктика, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Дальний Восток, Арктика, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин пообещал продлить кадровую программу "Муравьев-Амурский"
Путин: кадровую программу "Муравьев-Амурский" продлят до 2030 года