https://ria.ru/20240905/putin-1970737697.html

Путин пообещал продлить кадровую программу "Муравьев-Амурский"

Путин пообещал продлить кадровую программу "Муравьев-Амурский" - РИА Новости, 05.09.2024

Путин пообещал продлить кадровую программу "Муравьев-Амурский"

Кадровая программа "Муравьев-Амурский" будет продлена до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:58

2024-09-05T09:58

2024-09-05T12:37

россия

дальний восток

арктика

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Кадровая программа "Муравьев-Амурский" будет продлена до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. "Молодые амбициозные люди видят, что развитие Дальнего Востока и Арктики – одна из самых интересных и самых перспективных задач, которые стоят перед нашей страной. И мы обязательно продлим программу "Муравьев-Амурский" как минимум до 2030 года", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/vef-1970726120.html

россия

дальний восток

арктика

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россия, дальний восток, арктика, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)