https://ria.ru/20240905/putin-1970736670.html

Власти будут отслеживать реализацию мастер-планов в ДФО, завил Путин

Власти будут отслеживать реализацию мастер-планов в ДФО, завил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

Власти будут отслеживать реализацию мастер-планов в ДФО, завил Путин

Власти будут каждый год отслеживать динамику реализации мастер-планов на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:56

2024-09-05T09:56

2024-09-05T12:37

экономика

владивосток

дальний восток

россия

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Власти будут каждый год отслеживать динамику реализации мастер-планов на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума – 2024 во Владивостоке. "Мы будем каждый год отслеживать динамику дальневосточных мастер-планов, отмечать лучшие региональные команды и федеральные ведомства, чтобы оставшиеся коллеги брали с них пример, перенимали передовой опыт", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970735817.html

владивосток

дальний восток

россия

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экономика, владивосток, дальний восток, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)