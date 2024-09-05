https://ria.ru/20240905/putin-1970736670.html
Власти будут отслеживать реализацию мастер-планов в ДФО, завил Путин
Власти будут отслеживать реализацию мастер-планов в ДФО, завил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Власти будут отслеживать реализацию мастер-планов в ДФО, завил Путин
Власти будут каждый год отслеживать динамику реализации мастер-планов на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:56
2024-09-05T09:56
2024-09-05T12:37
экономика
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дальний восток
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владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Власти будут каждый год отслеживать динамику реализации мастер-планов на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума – 2024 во Владивостоке. "Мы будем каждый год отслеживать динамику дальневосточных мастер-планов, отмечать лучшие региональные команды и федеральные ведомства, чтобы оставшиеся коллеги брали с них пример, перенимали передовой опыт", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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экономика, владивосток, дальний восток, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Владивосток, Дальний Восток, Россия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Власти будут отслеживать реализацию мастер-планов в ДФО, завил Путин
Путин: динамика реализации мастер-планов в ДФО будет отслеживаться каждый год