https://ria.ru/20240905/putin-1970734357.html

Путин назвал целью реализации мастер-планов в ДФО повышение качества жизни

Путин назвал целью реализации мастер-планов в ДФО повышение качества жизни - РИА Новости, 05.09.2024

Путин назвал целью реализации мастер-планов в ДФО повышение качества жизни

Цель реализации мастер-планов на Дальнем Востоке – это повышение качества жизни людей, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:49

2024-09-05T09:49

2024-09-05T12:33

дальний восток

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Цель реализации мастер-планов на Дальнем Востоке – это повышение качества жизни людей, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Активно продвигаем принципиально новый инструмент повышения качества жизни людей - это так называемые мастер-планы. … И, повторю, интегрированные задачи здесь - это повышение качества жизни людей. В этом цель", - заявил Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970729962.html

дальний восток

россия

владивосток

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дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)