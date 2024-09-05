https://ria.ru/20240905/putin-1970733078.html
Путин призвал улучшить механизм государственно-частного партнерства
Путин призвал улучшить механизм государственно-частного партнерства - РИА Новости, 05.09.2024
Путин призвал улучшить механизм государственно-частного партнерства
Необходимо улучшить механизм государственно-частного партнерства, риски должны быть прозрачны и распределяться справедливо, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:45
2024-09-05T09:45
2024-09-05T12:33
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владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Необходимо улучшить механизм государственно-частного партнерства, риски должны быть прозрачны и распределяться справедливо, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Сегодня в рамках государственно-частного партнерства по всей стране строятся школы, аэропорты, мосты, трассы, обновляется городской транспорт. Однако объем таких проектов еще относительно невелик – менее 3% ВВП, или 3,4 триллиона рублей. Чтобы более интенсивно развивать эту сферу, нужно развивать профильное законодательство, а также сам механизм работы государственно-частного партнерства. Сделать так, чтобы риски для всех сторон - органов власти и бизнеса - были прозрачны и распределялись справедливо, в том числе при реализации общественно важных проектов", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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Путин о необходимости улучшения механизма государственно-частного партнерства
Путин заявил о необходимости улучшения механизма государственно-частного партнерства: риски должны быть прозрачны.
Президент предложил ВЭБу выступить обязательным участником таких проектов - чтобы корпорация контролировала распределение рисков.
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экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин призвал улучшить механизм государственно-частного партнерства
Путин: необходимо улучшить механизм государственно-частного партнерства