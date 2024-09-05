https://ria.ru/20240905/putin-1970733078.html

Путин призвал улучшить механизм государственно-частного партнерства

Путин призвал улучшить механизм государственно-частного партнерства - РИА Новости, 05.09.2024

Путин призвал улучшить механизм государственно-частного партнерства

Необходимо улучшить механизм государственно-частного партнерства, риски должны быть прозрачны и распределяться справедливо, заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:45

2024-09-05T09:45

2024-09-05T12:33

экономика

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Необходимо улучшить механизм государственно-частного партнерства, риски должны быть прозрачны и распределяться справедливо, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Сегодня в рамках государственно-частного партнерства по всей стране строятся школы, аэропорты, мосты, трассы, обновляется городской транспорт. Однако объем таких проектов еще относительно невелик – менее 3% ВВП, или 3,4 триллиона рублей. Чтобы более интенсивно развивать эту сферу, нужно развивать профильное законодательство, а также сам механизм работы государственно-частного партнерства. Сделать так, чтобы риски для всех сторон - органов власти и бизнеса - были прозрачны и распределялись справедливо, в том числе при реализации общественно важных проектов", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970731728.html

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Путин о необходимости улучшения механизма государственно-частного партнерства Путин заявил о необходимости улучшения механизма государственно-частного партнерства: риски должны быть прозрачны. Президент предложил ВЭБу выступить обязательным участником таких проектов - чтобы корпорация контролировала распределение рисков. 2024-09-05T09:45 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)