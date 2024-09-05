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Путин назвал опыт Дальнего Востока основой для масштабирования планов
Путин назвал опыт Дальнего Востока основой для масштабирования планов - РИА Новости, 05.09.2024
Путин назвал опыт Дальнего Востока основой для масштабирования планов
Опыт Дальнего Востока станет основой, чтобы масштабировать практику мастер-планов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:34
2024-09-05T09:34
2024-09-05T12:33
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Опыт Дальнего Востока станет основой, чтобы масштабировать практику мастер-планов, заявил президент России Владимир Путин."Подчеркну: опыт Дальнего Востока станет основой для того, чтобы масштабировать практику мастер-планов. Как было отмечено в послании Федеральному собранию, до 2030 года такие стратегические документы будут подготовлены для 200 населенных пунктов России: то есть мы будем масштабировать 22 населенных пункта сегодня на Дальнем Востоке - 200 по всей стране, включая опорные города, которые уносят вклад в укрепление технологического суверенитета России", - сказал российский лидер на пленарном заседании на полях ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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дальний восток, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
Дальний Восток, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
Путин назвал опыт Дальнего Востока основой для масштабирования планов
Путин: опыт ДФО станет основой, чтобы масштабировать практику мастер-планов