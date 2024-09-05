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Путин предложил повысить выплату многодетным в некоторых регионах ДФО
Путин предложил повысить выплату многодетным в некоторых регионах ДФО - РИА Новости, 05.09.2024
Путин предложил повысить выплату многодетным в некоторых регионах ДФО
Президент России Владимир Путин предложил ввести выплату для погашения ипотечного кредита многодетным семьям в размере одного миллиона рублей в дальневосточных... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:34
2024-09-05T09:34
2024-09-05T14:05
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил ввести выплату для погашения ипотечного кредита многодетным семьям в размере одного миллиона рублей в дальневосточных регионах, где низкий коэффициент рождаемости, задним числом — 1 июля 2024 года."Добавлю, что с прошлого года в Приморском крае семьи, в которых рождается третий ребенок, имеют право получить выплату на погашение ипотечного кредита в увеличенном размере, не 450 тысяч рублей, как по всей стране, а один миллион рублей. Мы договорились сделать эту выплату в аналогичном размере, то есть один миллион, в дальневосточных регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу. Я прошу коллег ускорить принятие нормативных актов, чтобы эта мера заработала с 1 июля текущего года, то есть, по сути, задним числом", — сообщил Путин на пленарном заседании ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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общество, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, экономика, владимир путин, приморский край, социальный навигатор, детские вопросы, год семьи
Общество, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Россия, Экономика, Владимир Путин, Приморский край, Социальный навигатор, Детские вопросы, Год семьи
Путин предложил повысить выплату многодетным в некоторых регионах ДФО
Путин предложил выплату в 1 млн для многодетных на Дальнем Востоке на ипотеку