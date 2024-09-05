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Путин рассказал о масштабном плане развития Севморпути - РИА Новости, 05.09.2024
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09:33 05.09.2024 (обновлено: 12:36 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970728904.html
Путин рассказал о масштабном плане развития Севморпути
Путин рассказал о масштабном плане развития Севморпути - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал о масштабном плане развития Севморпути
Масштабный план развития Северного морского пути развернут, для "раскатки" новых логистических маршрутов запущены каботажные рейсы, заявил президент России... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:33
2024-09-05T12:36
экономика
россия
арктика
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Масштабный план развития Северного морского пути развернут, для "раскатки" новых логистических маршрутов запущены каботажные рейсы, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Масштабный план развития северного морского пути развернут - мы строим ледоколы, развиваем спутниковую группировку, береговую инфраструктуру, сеть аварийно-спасательных центров. Чтобы "раскатать" новые логистические маршруты, два года назад по Севморпути были запущены каботажные рейсы. Сегодня в этой схеме 14 портов Северо-Запада, Арктики и Дальнего Востока", - сказал президент. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, россия, арктика, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Арктика, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин рассказал о масштабном плане развития Севморпути

Путин: масштабный план развития Северного морского пути развернут

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Масштабный план развития Северного морского пути развернут, для "раскатки" новых логистических маршрутов запущены каботажные рейсы, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Масштабный план развития северного морского пути развернут - мы строим ледоколы, развиваем спутниковую группировку, береговую инфраструктуру, сеть аварийно-спасательных центров. Чтобы "раскатать" новые логистические маршруты, два года назад по Севморпути были запущены каботажные рейсы. Сегодня в этой схеме 14 портов Северо-Запада, Арктики и Дальнего Востока", - сказал президент.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Ледоколы во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Россия будет наращивать мощности портов в границах Севморпути, заявил Путин
Вчера, 09:27
 
ЭкономикаРоссияАрктикаВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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