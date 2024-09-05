https://ria.ru/20240905/putin-1970728904.html

Путин рассказал о масштабном плане развития Севморпути

Путин рассказал о масштабном плане развития Севморпути - РИА Новости, 05.09.2024

Путин рассказал о масштабном плане развития Севморпути

Масштабный план развития Северного морского пути развернут, для "раскатки" новых логистических маршрутов запущены каботажные рейсы, заявил президент России... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:33

2024-09-05T09:33

2024-09-05T12:36

экономика

россия

арктика

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Масштабный план развития Северного морского пути развернут, для "раскатки" новых логистических маршрутов запущены каботажные рейсы, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Масштабный план развития северного морского пути развернут - мы строим ледоколы, развиваем спутниковую группировку, береговую инфраструктуру, сеть аварийно-спасательных центров. Чтобы "раскатать" новые логистические маршруты, два года назад по Севморпути были запущены каботажные рейсы. Сегодня в этой схеме 14 портов Северо-Запада, Арктики и Дальнего Востока", - сказал президент. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/rossija-1970725587.html

россия

арктика

владивосток

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экономика, россия, арктика, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)