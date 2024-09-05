https://ria.ru/20240905/putin-1970723045.html

Путин рассказал о проекте для обработки гражданских беспилотников в ДФО

Путин рассказал о проекте для обработки гражданских беспилотников в ДФО - РИА Новости, 05.09.2024

Путин рассказал о проекте для обработки гражданских беспилотников в ДФО

Пилотный проект для обработки беспилотников в гражданских целях будет организован на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:21

2024-09-05T09:21

2024-09-05T09:30

владимир путин

экономика

технологии

дальний восток

россия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970562975_0:0:2580:1451_1920x0_80_0_0_3537755476b06f35c7cb6398981f9f00.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Пилотный проект для обработки беспилотников в гражданских целях будет организован на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин."Мы будем поддерживать развитие на Дальнем Востоке передовых, креативных отраслей, инфраструктуры экономики больших данных и искусственного интеллекта. В том числе, организуем зону для обработки беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях. Чтобы задействовать на полную мощь преимущество технологического прогресса, продолжим наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока", - сказал российский лидер на пленарном заседании на "полях" ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/finansirovanie-1970722758.html

дальний восток

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, экономика, технологии, дальний восток, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет