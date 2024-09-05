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Путин рассказал о проекте для обработки гражданских беспилотников в ДФО
Путин рассказал о проекте для обработки гражданских беспилотников в ДФО - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал о проекте для обработки гражданских беспилотников в ДФО
Пилотный проект для обработки беспилотников в гражданских целях будет организован на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:21
2024-09-05T09:21
2024-09-05T09:30
владимир путин
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технологии
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Пилотный проект для обработки беспилотников в гражданских целях будет организован на Дальнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин."Мы будем поддерживать развитие на Дальнем Востоке передовых, креативных отраслей, инфраструктуры экономики больших данных и искусственного интеллекта. В том числе, организуем зону для обработки беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях. Чтобы задействовать на полную мощь преимущество технологического прогресса, продолжим наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока", - сказал российский лидер на пленарном заседании на "полях" ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, экономика, технологии, дальний восток, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет
Владимир Путин, Экономика, Технологии, Дальний Восток, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет
Путин рассказал о проекте для обработки гражданских беспилотников в ДФО
Путин: в ДФО организуют проект для обработки гражданских беспилотников