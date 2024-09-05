https://ria.ru/20240905/putin-1970720966.html
Путин отметил важность формирования энергетического суверенитета России
Путин отметил важность формирования энергетического суверенитета России - РИА Новости, 05.09.2024
Путин отметил важность формирования энергетического суверенитета России
России нужно сформировать энергетический суверенитет страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:16
2024-09-05T09:16
2024-09-05T09:28
россия
экономика
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. России нужно сформировать энергетический суверенитет страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы должны обеспечить ресурсный суверенитет страны, сформировать устойчивую базу для бесперебойного снабжения национальной экономики наших регионов, городов и поселков доступным сырьем и топливом", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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россия, экономика, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Экономика, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин отметил важность формирования энергетического суверенитета России
Путин: России нужно сформировать энергетический суверенитет