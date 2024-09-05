https://ria.ru/20240905/putin-1970720365.html

Путин рассказал о проектах на острове Большой Уссурийский

Путин рассказал о проектах на острове Большой Уссурийский - РИА Новости, 05.09.2024

Путин рассказал о проектах на острове Большой Уссурийский

Старт проектов на острове Большой Уссурийский запланирован на 2025 год, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:14

2024-09-05T09:14

2024-09-05T09:14

экономика

большой уссурийский (остров)

россия

хабаровск

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Старт проектов на острове Большой Уссурийский запланирован на 2025 год, заявил президент России Владимир Путин. "В мае этого года - в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику - мы договорились с китайскими коллегами о совместной работе над этим проектом. Уверен, он придаст хороший, мощный импульс развитию Хабаровска и всего региона. Прошу правительство отработать все организационные и финансовые вопросы, чтобы приступить к реализации этого плана уже со следующего 2025 года", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября 2024 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/putin-1970717123.html

большой уссурийский (остров)

россия

хабаровск

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экономика, большой уссурийский (остров), россия, хабаровск, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)