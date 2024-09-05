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Путин рассказал о проектах на острове Большой Уссурийский - РИА Новости, 05.09.2024
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09:14 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/putin-1970720365.html
Путин рассказал о проектах на острове Большой Уссурийский
Путин рассказал о проектах на острове Большой Уссурийский - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал о проектах на острове Большой Уссурийский
Старт проектов на острове Большой Уссурийский запланирован на 2025 год, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:14
2024-09-05T09:14
экономика
большой уссурийский (остров)
россия
хабаровск
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Старт проектов на острове Большой Уссурийский запланирован на 2025 год, заявил президент России Владимир Путин. "В мае этого года - в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику - мы договорились с китайскими коллегами о совместной работе над этим проектом. Уверен, он придаст хороший, мощный импульс развитию Хабаровска и всего региона. Прошу правительство отработать все организационные и финансовые вопросы, чтобы приступить к реализации этого плана уже со следующего 2025 года", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября 2024 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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большой уссурийский (остров)
россия
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экономика, большой уссурийский (остров), россия, хабаровск, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Большой Уссурийский (остров), Россия, Хабаровск, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин рассказал о проектах на острове Большой Уссурийский

Путин: старт проектов на острове Большой Уссурийский запланирован на 2025 год

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Старт проектов на острове Большой Уссурийский запланирован на 2025 год, заявил президент России Владимир Путин.
"В мае этого года - в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику - мы договорились с китайскими коллегами о совместной работе над этим проектом. Уверен, он придаст хороший, мощный импульс развитию Хабаровска и всего региона. Прошу правительство отработать все организационные и финансовые вопросы, чтобы приступить к реализации этого плана уже со следующего 2025 года", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября 2024 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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ЭкономикаБольшой Уссурийский (остров)РоссияХабаровскВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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