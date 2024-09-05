https://ria.ru/20240905/putin-1970720183.html
Путин назвал расширение Восточного полигона ж/д самым важным проектом
Путин назвал расширение Восточного полигона ж/д самым важным проектом - РИА Новости, 05.09.2024
Путин назвал расширение Восточного полигона ж/д самым важным проектом
Президент России Владимир Путин назвал расширение Восточного полигона железных дорог самым важным и крупным проектом. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:14
2024-09-05T09:14
2024-09-05T12:36
владимир путин
экономика
россия
дальний восток
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал расширение Восточного полигона железных дорог самым важным и крупным проектом."Здесь (в сфере транспорта на Дальнем Востоке - ред.) самый значимый, крупный проект – это, конечно же, расширение Восточного полигона железных дорог", - сказал Путин во время пленарного заседания ВЭФОн отметил, что за последние десять лет на Транссибе и БАМе построено более двух тысяч и модернизировано свыше пяти тысяч километров пути. Возведено и реконструировано более 100 мостов и тоннелей, в том числе через реки Лена, Бурея, Селенга.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, экономика, россия, дальний восток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Владимир Путин, Экономика, Россия, Дальний Восток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин назвал расширение Восточного полигона ж/д самым важным проектом
Путин: расширение Восточного полигона ж/д — самый важный и крупный проект