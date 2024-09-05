https://ria.ru/20240905/putin-1970719065.html

Интересы бизнеса и граждан на Дальнем Востоке нужно учитывать, заявил Путин

Интересы бизнеса и граждан на Дальнем Востоке нужно учитывать, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

Интересы бизнеса и граждан на Дальнем Востоке нужно учитывать, заявил Путин

План развития электроэнергетики должен учитывать не только текущие, но и перспективные потребности бизнеса и граждан на Дальнем Востоке, заявил президент РФ... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:11

2024-09-05T09:11

2024-09-05T09:38

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

экономика

дальний восток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

россия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. План развития электроэнергетики должен учитывать не только текущие, но и перспективные потребности бизнеса и граждан на Дальнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, план развития электроэнергетики должен учитывать как текущие, так и перспективные потребности бизнеса и граждан, долгосрочные задачи, которые стоят перед нашими субъектами Федерации, городами и населенными пунктами", - сказал он, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , экономика, дальний восток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, россия, владивосток