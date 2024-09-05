https://ria.ru/20240905/putin-1970715491.html
Путин рассказал об ориентации деловых маршрутов на Восток и Юг
Путин рассказал об ориентации деловых маршрутов на Восток и Юг - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал об ориентации деловых маршрутов на Восток и Юг
Основные деловые связи и торговые маршруты всё больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:03
2024-09-05T09:03
2024-09-05T09:23
владимир путин
экономика
восток
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
юг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970590595_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_a499e7ec611f601549e945c35399cfc7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Основные деловые связи и торговые маршруты всё больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг, заявил президент РФ Владимир Путин."Вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время и те объективные тенденции — а это самое главное — которые набирают силу в мировой экономике, когда основные деловые связи, торговые маршруты и, в целом, весь вектор развития — всё больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг. Наши дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие перспективные рынки, позволяют преодолевать те барьеры, которые пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты", - сказал российский лидер, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240905/putin-1970717123.html
восток
россия
владивосток
юг
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970590595_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_e9b2de88ed279711eeb80f912f5d0b9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, восток, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , юг
Владимир Путин, Экономика, Восток, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Юг
Путин рассказал об ориентации деловых маршрутов на Восток и Юг
Путин: основные деловые связи переориентируются на Восток и глобальный Юг