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Путин рассказал об ориентации деловых маршрутов на Восток и Юг - РИА Новости, 05.09.2024
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09:03 05.09.2024 (обновлено: 09:23 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970715491.html
Путин рассказал об ориентации деловых маршрутов на Восток и Юг
Путин рассказал об ориентации деловых маршрутов на Восток и Юг - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал об ориентации деловых маршрутов на Восток и Юг
Основные деловые связи и торговые маршруты всё больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:03
2024-09-05T09:23
владимир путин
экономика
восток
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
юг
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Основные деловые связи и торговые маршруты всё больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг, заявил президент РФ Владимир Путин."Вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время и те объективные тенденции — а это самое главное — которые набирают силу в мировой экономике, когда основные деловые связи, торговые маршруты и, в целом, весь вектор развития — всё больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг. Наши дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие перспективные рынки, позволяют преодолевать те барьеры, которые пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты", - сказал российский лидер, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, экономика, восток, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , юг
Владимир Путин, Экономика, Восток, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Юг
Путин рассказал об ориентации деловых маршрутов на Восток и Юг

Путин: основные деловые связи переориентируются на Восток и глобальный Юг

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Основные деловые связи и торговые маршруты всё больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время и те объективные тенденции — а это самое главное — которые набирают силу в мировой экономике, когда основные деловые связи, торговые маршруты и, в целом, весь вектор развития — всё больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг. Наши дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие перспективные рынки, позволяют преодолевать те барьеры, которые пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты", - сказал российский лидер, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Путин рассказал об улучшении делового климата на Дальнем Востоке
Вчера, 09:07
 
Владимир ПутинЭкономикаВостокРоссияВладивостокДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Юг
 
 
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