https://ria.ru/20240905/putin-1970715491.html

Путин рассказал об ориентации деловых маршрутов на Восток и Юг

Путин рассказал об ориентации деловых маршрутов на Восток и Юг - РИА Новости, 05.09.2024

Путин рассказал об ориентации деловых маршрутов на Восток и Юг

Основные деловые связи и торговые маршруты всё больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:03

2024-09-05T09:03

2024-09-05T09:23

владимир путин

экономика

восток

россия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

юг

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Основные деловые связи и торговые маршруты всё больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг, заявил президент РФ Владимир Путин."Вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время и те объективные тенденции — а это самое главное — которые набирают силу в мировой экономике, когда основные деловые связи, торговые маршруты и, в целом, весь вектор развития — всё больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг. Наши дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие перспективные рынки, позволяют преодолевать те барьеры, которые пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты", - сказал российский лидер, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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владивосток

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владимир путин, экономика, восток, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , юг