https://ria.ru/20240905/putin-1970713507.html

Дальневосточные регионы дают прямой выход на рынки стран АТР, заявил Путин

Дальневосточные регионы дают прямой выход на рынки стран АТР, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

Дальневосточные регионы дают прямой выход на рынки стран АТР, заявил Путин

Дальневосточные регионы России дают прямой выход на растущие и перспективные рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:59

2024-09-05T08:59

2024-09-05T09:09

экономика

россия

атр

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Дальневосточные регионы России дают прямой выход на растущие и перспективные рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил президент РФ Владимир Путин."Основные деловые связи, торговые маршруты и в целом весь вектор развития все больше переориентируются на Восток и глобальный Юг. Наши дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие перспективные рынки, позволяют преодолевать те барьеры, которые пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Президент добавил, что Дальний Восток является огромным пространством для проявления деловой инициативы, запуска сложнейших проектов и формирования целых новых отраслей.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240905/putin-1970717123.html

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экономика, россия, атр, вэф — 2024 (восточный экономический форум)