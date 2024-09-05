https://ria.ru/20240905/putin-1970713507.html
Дальневосточные регионы дают прямой выход на рынки стран АТР, заявил Путин
Дальневосточные регионы дают прямой выход на рынки стран АТР, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Дальневосточные регионы дают прямой выход на рынки стран АТР, заявил Путин
Дальневосточные регионы России дают прямой выход на растущие и перспективные рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:59
2024-09-05T08:59
2024-09-05T09:09
экономика
россия
атр
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970563822_0:397:2935:2048_1920x0_80_0_0_9cdc4701d005df1ef6ca7d4b9b16c05a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Дальневосточные регионы России дают прямой выход на растущие и перспективные рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил президент РФ Владимир Путин."Основные деловые связи, торговые маршруты и в целом весь вектор развития все больше переориентируются на Восток и глобальный Юг. Наши дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие перспективные рынки, позволяют преодолевать те барьеры, которые пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.Президент добавил, что Дальний Восток является огромным пространством для проявления деловой инициативы, запуска сложнейших проектов и формирования целых новых отраслей.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240905/putin-1970717123.html
россия
атр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970563822_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_3e157df4a06980351f9cf159f2b1910b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, атр, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, АТР, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Дальневосточные регионы дают прямой выход на рынки стран АТР, заявил Путин
Путин: дальневосточные регионы дают прямой выход на рынки стран АТР