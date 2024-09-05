https://ria.ru/20240905/putin--1970893153.html

Путин окончательно расстроил Запад

Путин окончательно расстроил Запад - РИА Новости, 05.09.2024

Путин окончательно расстроил Запад

Весь мир замер в ожидании грандиозных новостей: судя по кислой реакции западных СМИ на выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме, в... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T18:05

2024-09-05T18:05

2024-09-05T18:39

аналитика

россия

владимир путин

брикс

нато

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

курская область

донбасс

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Весь мир замер в ожидании грандиозных новостей: судя по кислой реакции западных СМИ на выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме, в ближайшем будущем ожидаются рекордные цифры по производству кисломолочной продукции с лейблом "Сделано в волшебном саду".Все шло точно по плану: видные западные политики любовно поглаживали списки санкций и мотки с синей изоляцией, блестящие экономисты впились глазами в секундомеры, отсчитывающие мгновения до коллапса российской экономики, золотозвездные натовские штабисты прикидывали, сколько нужно концлагерей для уже почти сдающейся русской армии, а лучшие политтехнологи предвкушали "Марши секстильонов", которые вот-вот сметут гадкий и бесчеловечный режим Путина.В общем и целом ожидалось, что выступление российского президента станет своего рода "мягкой капитуляцией", чем-то средним между "Я устал, я ухожу" и "Я был неправ, где у вас касса?".Ну в самом деле, как может быть по-другому? Коллективный Запад был настолько уверен в своей силе и слабости России, что главный вопрос был всегда один: не если, а когда Россия сдастся. Лучше всех выразило эту уверенность полтора года назад, в феврале 2023-го, американское издание CNN в центральном материале под названием "Самая сложная задача Запада на Украине — объяснить Путину, что он проиграл".В итоге Путин пошел навстречу и сегодня негромко, на фактах и на пальцах объяснил, что Россия думает по поводу своих печальных перспектив, с любовью нарисованных Западом.Факты — простые, конкретные и неопровержимые.Мировая гегемония Запада необратимо уходит в прошлое. Россия легко может прожить без Запада, а Запад без России — нет. Окончательно убедившись, что коллективный Запад ослеплен русофобией и вместо сотрудничества сделал ставку на бесконечное противостояние, Россия совершила стратегический разворот на восток и юг, где сконцентрирована большая часть населения Земли и куда уже в обозримом будущем переместится центр мировой политики и экономики: "Эта задача, безусловно, будет исполнена". Российский Дальний Восток в силу своих возможностей и стратегического географического положения призван стать флагманом в новой глобальной экономической реальности, и развитие региона является нашим приоритетом на весь XXI век. Это не вынужденная мера, вызванная односторонним разрывом связей по инициативе западных стран, а последствие объективных тенденций, которые набирают силу в мировой экономике.Позицию России поддерживает все больше государств, включая самые мощные экономики мира. Союзы России крепнут, и очередь в ключевые международные организации с ее участием растут (вспомним недавнюю заявку на вступление в БРИКС от страны НАТО — Турции). Наше государство усиливает свое влияние в мире в том числе с помощью "мягкой силы" — по признанию лидеров Глобального Юга и Востока, "сила России — в непреходящей силе ее идей". Мы предлагаем строить будущее, в то время как агонизирующий Запад пытается вернуть прошлое.Россия, которую попытался "разорвать на клочки" Запад, становится все сильнее. Мы стали четвертой экономикой в мире по паритету покупательной способности, обогнав Японию и Германию. Пик перегрева экономики пройден, инфляция будет снижаться, ВВП растет быстрее предварительных оценок — "рост ВПП по итогам года может превысить результаты 2023-го". Реальный сектор экономики растет, технологическая самодостаточность и импортозамещение идут ускоренными темпами. Мы строим больше, чем когда-либо, а транспортная связность территорий кратно растет. Модернизация БАМа станет самой масштабной стройкой даже по меркам СССР, а Северный морской путь превратится в важнейший мировой круглогодичный маршрут. Россия вкладывает и будет вкладывать колоссальные средства в развитие демографии и улучшение условий жизни граждан. Работа над новыми национальными проектами находится на завершающей стадии.Запад сделал все, чтобы запугать, деморализовать и расколоть наше общество, — а по факту получилось ровно наоборот. Наше общество консолидировано как никогда. Количество людей, подписывающих контракты с Вооруженными силами, не уменьшилось — а резко увеличилось.В рамках конфликта на Украине все до единого гениальные планы Запада и его марионеток стабильно терпят крах. В частности, террористической атакой на Курскую область враг "хотел заставить Россию суетиться и нервничать, остановить наступление в Донбассе, но ничего не получилось": "Никаких действий по сдерживанию нашего наступления не происходит — наоборот, перебросив в приграничные районы свои достаточно большие подразделения, противник ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступление". Вторжение в Курскую область провалилось: российские военные стабилизировали ситуацию и начали выдавливать украинские силы из региона.При этом потери противника ужасающие — и это на Западе уже не могут скрывать. По словам российского президента, "это чревато обрушением фронта и утратой боеспособности украинскими Вооруженными силами". На фоне астрономических потерь в "русской мясорубке" киевский режим планирует последнюю тотальную "могилизацию", включающую подростков и детей, но "это не поможет".Курская область и Донбасс будут освобождены — это наша священная задача.Переговоры по мирному соглашению еще возможны, но только на наших условиях, озвученных ранее. Не хотите — идем дальше. И да, мы обновили свою ядерную доктрину, про красные линии можете забыть.Иными словами, Путин, а с ним и вся страна полностью пошли вразнос — мы никак не хотим понять, что, оказывается, проиграли.Но Запад не был бы Западом, если бы у него в рукаве не было неожиданного козыря.Сокрушительным ответом наших недругов на речь Путина стала новость, что в Верховной раде предложили не построить какой-нибудь укро-БАМ, Южный морской путь или хоть что-нибудь со времен Советского Союза, а создать "министерство возвращения украинцев", чтобы силком вернуть с Запада своих граждан, а далее отправить их на фронт.Вот вам четвертая экономика мира, вот вам стремительное развитие шестой части суши, вот вам глобальные проекты, вот вам мировой авторитет, вот вам освобождение Донбасса. Мы — не рабы, и мы — часть золотого миллиарда.И теперь точно сдавайтесь. Шах и мат, Путин!

https://ria.ru/20240905/putin-1970752511.html

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аналитика, россия, владимир путин, брикс, нато, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , курская область, донбасс, в мире