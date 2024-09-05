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Пушилин пообещал следить за судьбой мальчика, раненного при обстреле ВСУ
Пушилин пообещал следить за судьбой мальчика, раненного при обстреле ВСУ - РИА Новости, 05.09.2024
Пушилин пообещал следить за судьбой мальчика, раненного при обстреле ВСУ
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что позаботится о дальнейшей судьбе мальчика, получившего ранения при артиллерийском обстреле ВСУ рынка "Сокол" в Донецке в... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:35
2024-09-05T13:35
2024-09-05T13:35
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ДОНЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что позаботится о дальнейшей судьбе мальчика, получившего ранения при артиллерийском обстреле ВСУ рынка "Сокол" в Донецке в среду и при этом потерявшего семью – родителей и сестру. "К сожалению, скончалась женщина, она поступила в тяжёлом состоянии. Это мама девочки, которая вчера погибла, находясь с ней в машине, отец погиб возле машины, а сын ранен, его состояние оценивается как средней тяжести. О нем позаботимся, его дальнейшую судьбу будем отслеживать", - написал Пушилин в своем Telegram-канале после посещения в больнице пострадавших при ударе по рынку в Донецке мирных граждан. Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что больнице скончалась мать погибшей при этом обстреле девочки и число жертв достигло четырех. МИД РФ в Telegram-канале со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника сообщал в среду, что число пострадавших от украинского обстрела рынка "Сокол" в Донецке достигло 13 человек, трое погибли: девочка 2011 года рождения, парень 2009 года рождения и мужчина 1989 года рождения, еще один ребенок - мальчик 2013 года рождения - получил ранения средней степени тяжести.
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в мире, донецк, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, алексей кулемзин (донецк), родион мирошник, вооруженные силы украины
В мире, Донецк, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Алексей Кулемзин (Донецк), Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Пушилин пообещал следить за судьбой мальчика, раненного при обстреле ВСУ
Пушилин: позаботимся о судьбе мальчика, раненного при обстреле рынка в Донецке
ДОНЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что позаботится о дальнейшей судьбе мальчика, получившего ранения при артиллерийском обстреле ВСУ рынка "Сокол" в Донецке в среду и при этом потерявшего семью – родителей и сестру.
"К сожалению, скончалась женщина, она поступила в тяжёлом состоянии. Это мама девочки, которая вчера погибла, находясь с ней в машине, отец погиб возле машины, а сын ранен, его состояние оценивается как средней тяжести. О нем позаботимся, его дальнейшую судьбу будем отслеживать", - написал Пушилин в своем Telegram-канале после посещения в больнице пострадавших при ударе по рынку в Донецке мирных граждан.
Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что больнице скончалась мать погибшей при этом обстреле девочки и число жертв достигло четырех.
МИД РФ в Telegram-канале со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника сообщал в среду, что число пострадавших от украинского обстрела рынка "Сокол" в Донецке достигло 13 человек, трое погибли: девочка 2011 года рождения, парень 2009 года рождения и мужчина 1989 года рождения, еще один ребенок - мальчик 2013 года рождения - получил ранения средней степени тяжести.