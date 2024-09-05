https://ria.ru/20240905/pushilin-1970811452.html

Пушилин пообещал следить за судьбой мальчика, раненного при обстреле ВСУ

Пушилин пообещал следить за судьбой мальчика, раненного при обстреле ВСУ - РИА Новости, 05.09.2024

Пушилин пообещал следить за судьбой мальчика, раненного при обстреле ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что позаботится о дальнейшей судьбе мальчика, получившего ранения при артиллерийском обстреле ВСУ рынка "Сокол" в Донецке в... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:35

2024-09-05T13:35

2024-09-05T13:35

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денис пушилин

алексей кулемзин (донецк)

родион мирошник

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что позаботится о дальнейшей судьбе мальчика, получившего ранения при артиллерийском обстреле ВСУ рынка "Сокол" в Донецке в среду и при этом потерявшего семью – родителей и сестру. "К сожалению, скончалась женщина, она поступила в тяжёлом состоянии. Это мама девочки, которая вчера погибла, находясь с ней в машине, отец погиб возле машины, а сын ранен, его состояние оценивается как средней тяжести. О нем позаботимся, его дальнейшую судьбу будем отслеживать", - написал Пушилин в своем Telegram-канале после посещения в больнице пострадавших при ударе по рынку в Донецке мирных граждан. Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что больнице скончалась мать погибшей при этом обстреле девочки и число жертв достигло четырех. МИД РФ в Telegram-канале со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника сообщал в среду, что число пострадавших от украинского обстрела рынка "Сокол" в Донецке достигло 13 человек, трое погибли: девочка 2011 года рождения, парень 2009 года рождения и мужчина 1989 года рождения, еще один ребенок - мальчик 2013 года рождения - получил ранения средней степени тяжести.

https://ria.ru/20240613/zhurnalisty-1952610955.html

донецк

россия

донецкая народная республика

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в мире, донецк, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, алексей кулемзин (донецк), родион мирошник, вооруженные силы украины