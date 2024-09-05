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ПСБ открыл юбилейный Центр уличного баскетбола - РИА Новости, 05.09.2024
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17:26 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/psb-1970878183.html
ПСБ открыл юбилейный Центр уличного баскетбола
ПСБ открыл юбилейный Центр уличного баскетбола - РИА Новости, 05.09.2024
ПСБ открыл юбилейный Центр уличного баскетбола
ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Самаре, спортивный объект международного класса стал четвертым в Приволжском федеральном округе и двадцатым в России,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:26
2024-09-05T17:26
россия
самарская область
самара
петр фрадков
российская федерация баскетбола (рфб)
псб (банк псб)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Самаре, спортивный объект международного класса стал четвертым в Приволжском федеральном округе и двадцатым в России, сообщает пресс-служба банка. Этот центр построен банком при поддержке Российской федерации баскетбола (РФБ) в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям". В церемонии открытия приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, а также зампредседателя ПСБ Айрат Гаскаров, вице-президент – директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ Рубен Бегунц, депутаты Госдумы Владимир Гутенев и Александр Хинштейн, глава городского округа Самара Елена Лапушкина, врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, а также президент Российской федерации баскетбола, заслуженный мастер спорта России Андрей Кириленко. Почетным гостем мероприятия стал заслуженный тренер России Владимир Агабабьян, под руководством которого мужская сборная России по баскетболу 3×3 в 2021 году завоевала серебряные медали на Олимпийских играх в Токио. Агабабьян провел мастер-класс для юных баскетболистов, на котором поделился техниками лучшего владения мячом и секретами профессионального мастерства. В день открытия Центра на площадке также состоялся турнир по баскетболу 3x3 среди юношей и девушек 2012 года рождения и младше. "Популярность баскетбола в Самарской области растет год от года, и в настоящее время регион входит в десятку лучших в России по развитию этого вида спорта. Привлечению все большего количества людей к регулярным тренировкам способствует создание доступной спортивной инфраструктуры. И сегодня в преддверии дня города Самары мы открываем юбилейный – двадцатый – Центр уличного баскетбола. Уверен, что наш центр станет еще одним местом притяжения для самарцев, ведущих активный образ жизни вне зависимости от уровня подготовки, возрастных категорий и погодных условий, и первой ступенью к большим спортивным успехам для подрастающего поколения", - приводит пресс-служба слова Фрадкова. В свою очередь, Федорищев отметил, что этот центр будет круглогодично доступен для всех жителей. Здесь будут работать профессиональные тренеры, которые будут помогать ребятам становиться сильнее. Новый объект социальной инфраструктуры расположен в Октябрьском районе в сквере имени Героя Советского Союза, летчика-истребителя В.И.Фадеева. Центр уличного баскетбола полностью соответствует регламенту Международной федерации баскетбола (ФИБА), что позволит проводить в Самаре соревнования любого уровня — от региональных до международных. На площади 3000 квадратных метров размещены одна баскетбольная площадка на два кольца в формате 5х5 и пять игровых зон для стритбола с экологичным, износостойким и всепогодным профессиональным покрытием, мобильные трибуны для зрителей, а также зона с тренажерами и пространство для занятий уличной гимнастикой. Также в рамках поездки Фрадков провел рабочую встречу с Федорищевым, принял участие в совещании регионального правительства и ведущих предприятий ОПК, центральным событием которого стало подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между ПСБ и Самарской областью. Документ предусматривает взаимодействие сторон в реализации различных проектов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, и программ, способствующих развитию современных банковских технологий и инфраструктуры для повышения доступности и качества финансовых услуг и сервисов на территории Самарской области.
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россия, самарская область, самара, петр фрадков, российская федерация баскетбола (рфб), псб (банк псб)
Россия, Самарская область, Самара, Петр Фрадков, Российская федерация баскетбола (РФБ), ПСБ (Банк ПСБ)

ПСБ открыл юбилейный Центр уличного баскетбола

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Самаре, спортивный объект международного класса стал четвертым в Приволжском федеральном округе и двадцатым в России, сообщает пресс-служба банка.
Этот центр построен банком при поддержке Российской федерации баскетбола (РФБ) в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям".
Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова на сессии Устойчивое партнерство. Что бизнес и НКО могут сделать сегодня для лучшего завтра? на ВЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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Вчера, 15:05
В церемонии открытия приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, а также зампредседателя ПСБ Айрат Гаскаров, вице-президент – директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ Рубен Бегунц, депутаты Госдумы Владимир Гутенев и Александр Хинштейн, глава городского округа Самара Елена Лапушкина, врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, а также президент Российской федерации баскетбола, заслуженный мастер спорта России Андрей Кириленко.
Почетным гостем мероприятия стал заслуженный тренер России Владимир Агабабьян, под руководством которого мужская сборная России по баскетболу 3×3 в 2021 году завоевала серебряные медали на Олимпийских играх в Токио. Агабабьян провел мастер-класс для юных баскетболистов, на котором поделился техниками лучшего владения мячом и секретами профессионального мастерства. В день открытия Центра на площадке также состоялся турнир по баскетболу 3x3 среди юношей и девушек 2012 года рождения и младше.
"Популярность баскетбола в Самарской области растет год от года, и в настоящее время регион входит в десятку лучших в России по развитию этого вида спорта. Привлечению все большего количества людей к регулярным тренировкам способствует создание доступной спортивной инфраструктуры. И сегодня в преддверии дня города Самары мы открываем юбилейный – двадцатый – Центр уличного баскетбола. Уверен, что наш центр станет еще одним местом притяжения для самарцев, ведущих активный образ жизни вне зависимости от уровня подготовки, возрастных категорий и погодных условий, и первой ступенью к большим спортивным успехам для подрастающего поколения", - приводит пресс-служба слова Фрадкова.
В свою очередь, Федорищев отметил, что этот центр будет круглогодично доступен для всех жителей. Здесь будут работать профессиональные тренеры, которые будут помогать ребятам становиться сильнее.
Новый объект социальной инфраструктуры расположен в Октябрьском районе в сквере имени Героя Советского Союза, летчика-истребителя В.И.Фадеева. Центр уличного баскетбола полностью соответствует регламенту Международной федерации баскетбола (ФИБА), что позволит проводить в Самаре соревнования любого уровня — от региональных до международных. На площади 3000 квадратных метров размещены одна баскетбольная площадка на два кольца в формате 5х5 и пять игровых зон для стритбола с экологичным, износостойким и всепогодным профессиональным покрытием, мобильные трибуны для зрителей, а также зона с тренажерами и пространство для занятий уличной гимнастикой.
Также в рамках поездки Фрадков провел рабочую встречу с Федорищевым, принял участие в совещании регионального правительства и ведущих предприятий ОПК, центральным событием которого стало подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между ПСБ и Самарской областью. Документ предусматривает взаимодействие сторон в реализации различных проектов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, и программ, способствующих развитию современных банковских технологий и инфраструктуры для повышения доступности и качества финансовых услуг и сервисов на территории Самарской области.
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РоссияСамарская областьСамараПетр ФрадковРоссийская федерация баскетбола (РФБ)ПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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