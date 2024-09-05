https://ria.ru/20240905/psb-1970878183.html

ПСБ открыл юбилейный Центр уличного баскетбола

ПСБ открыл юбилейный Центр уличного баскетбола - РИА Новости, 05.09.2024

ПСБ открыл юбилейный Центр уличного баскетбола

ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Самаре, спортивный объект международного класса стал четвертым в Приволжском федеральном округе и двадцатым в России,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:26

2024-09-05T17:26

2024-09-05T17:26

россия

самарская область

самара

петр фрадков

российская федерация баскетбола (рфб)

псб (банк псб)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ПСБ открыл Центр уличного баскетбола в Самаре, спортивный объект международного класса стал четвертым в Приволжском федеральном округе и двадцатым в России, сообщает пресс-служба банка. Этот центр построен банком при поддержке Российской федерации баскетбола (РФБ) в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – Детям". В церемонии открытия приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, а также зампредседателя ПСБ Айрат Гаскаров, вице-президент – директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ Рубен Бегунц, депутаты Госдумы Владимир Гутенев и Александр Хинштейн, глава городского округа Самара Елена Лапушкина, врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, а также президент Российской федерации баскетбола, заслуженный мастер спорта России Андрей Кириленко. Почетным гостем мероприятия стал заслуженный тренер России Владимир Агабабьян, под руководством которого мужская сборная России по баскетболу 3×3 в 2021 году завоевала серебряные медали на Олимпийских играх в Токио. Агабабьян провел мастер-класс для юных баскетболистов, на котором поделился техниками лучшего владения мячом и секретами профессионального мастерства. В день открытия Центра на площадке также состоялся турнир по баскетболу 3x3 среди юношей и девушек 2012 года рождения и младше. "Популярность баскетбола в Самарской области растет год от года, и в настоящее время регион входит в десятку лучших в России по развитию этого вида спорта. Привлечению все большего количества людей к регулярным тренировкам способствует создание доступной спортивной инфраструктуры. И сегодня в преддверии дня города Самары мы открываем юбилейный – двадцатый – Центр уличного баскетбола. Уверен, что наш центр станет еще одним местом притяжения для самарцев, ведущих активный образ жизни вне зависимости от уровня подготовки, возрастных категорий и погодных условий, и первой ступенью к большим спортивным успехам для подрастающего поколения", - приводит пресс-служба слова Фрадкова. В свою очередь, Федорищев отметил, что этот центр будет круглогодично доступен для всех жителей. Здесь будут работать профессиональные тренеры, которые будут помогать ребятам становиться сильнее. Новый объект социальной инфраструктуры расположен в Октябрьском районе в сквере имени Героя Советского Союза, летчика-истребителя В.И.Фадеева. Центр уличного баскетбола полностью соответствует регламенту Международной федерации баскетбола (ФИБА), что позволит проводить в Самаре соревнования любого уровня — от региональных до международных. На площади 3000 квадратных метров размещены одна баскетбольная площадка на два кольца в формате 5х5 и пять игровых зон для стритбола с экологичным, износостойким и всепогодным профессиональным покрытием, мобильные трибуны для зрителей, а также зона с тренажерами и пространство для занятий уличной гимнастикой. Также в рамках поездки Фрадков провел рабочую встречу с Федорищевым, принял участие в совещании регионального правительства и ведущих предприятий ОПК, центральным событием которого стало подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между ПСБ и Самарской областью. Документ предусматривает взаимодействие сторон в реализации различных проектов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, и программ, способствующих развитию современных банковских технологий и инфраструктуры для повышения доступности и качества финансовых услуг и сервисов на территории Самарской области.

https://ria.ru/20240905/psb-1970840642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, самарская область, самара, петр фрадков, российская федерация баскетбола (рфб), псб (банк псб)