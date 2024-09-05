https://ria.ru/20240905/psb-1970840642.html

Подгузова на Восточном экономическом форуме рассказала о соцпроектах ПСБ

Подгузова на Восточном экономическом форуме рассказала о соцпроектах ПСБ - РИА Новости, 05.09.2024

Подгузова на Восточном экономическом форуме рассказала о соцпроектах ПСБ

Вовлеченность бизнеса в поддержку социальных проектов, близких к его направлениям деятельности, повысит качество их реализации, сообщила старший вице-президент, РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:05

2024-09-05T15:05

2024-09-05T15:05

россия

вера подгузова

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

владивосток

псб (банк псб)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Вовлеченность бизнеса в поддержку социальных проектов, близких к его направлениям деятельности, повысит качество их реализации, сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова на сессии "Устойчивое партнерство. Что бизнес и НКО могут сделать сегодня для лучшего завтра?" в рамках ВЭФ. Участники встречи обсудили возможности, которые дает партнерство бизнеса и некоммерческих организаций в решении важных общественных задач. Подгузова рассказала, что банк реализует большой объем социально ориентированных программ. Среди них есть как собственные проекты, так и инициативы, которые воплощаются в партнерстве с благотворительными организациями. В качестве эффективного сотрудничества бизнеса и некоммерческих организаций она привела в пример детский лагерь "Гордость нации". "Благодаря партнерству ПСБ, фонда "Защитники Отечества" и Российского военно-исторического общества был организован отдых в военно-историческом лагере для детей участников СВО из Донецкой и Луганской Народных Республик, Кемеровской области. Аналогичный проект мы реализовали для детей работников промышленных предприятий Чувашской республики", – приводит пресс-служба банка слова Подгузовой. Она также рассказала, что важным направлением в социальной повестке ПСБ являются спортивные проекты. Так, в рамках программы "ПСБ – детям" банк совместно с Российской федерацией баскетбола развивает общедоступную спортивную инфраструктуру, открывая в разных регионах страны современные центры уличного баскетбола. Кроме того, Подгузова добавила, что в ПСБ действуют проекты, направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения. В рамках дискуссии представители министерства труда и социальной защиты России, министерства экономического развития Приморского края, НИУ "Высшая школа экономики", других ведомств и организаций обсудили культуру благотворительности в России, важнейшие концептуальные направления для бизнеса и НКО, роль социальных инвестиций, а также рассказали об успешных примерах социального партнерства. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/psb-1970503947.html

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Артем Смирнов

россия, вера подгузова, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владивосток, псб (банк псб)