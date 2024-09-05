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На Камчатке примут программу минимизации рисков при перевозках - РИА Новости, 05.09.2024
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04:22 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/programma-1970676618.html
На Камчатке примут программу минимизации рисков при перевозках
На Камчатке примут программу минимизации рисков при перевозках - РИА Новости, 05.09.2024
На Камчатке примут программу минимизации рисков при перевозках
Программа, предусматривающая минимизацию рисков при перевозках российскими авиакомпаниями, будет принята после расследования крушения Ми-8 с туристами на... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T04:22
2024-09-05T04:22
камчатка
россия
елизовский район
владимир солодов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
дальневосточный федеральный университет
ми-8 амтш
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Программа, предусматривающая минимизацию рисков при перевозках российскими авиакомпаниями, будет принята после расследования крушения Ми-8 с туристами на Камчатке, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Владимир Солодов. "Для нас каждая трагедия, каждая катастрофа - это важное событие, из которого нужно сделать все необходимые выводы. Я настаиваю, чтобы был досконально изучен инцидент и принята программа, которая позволит не допускать таких катастроф. Мы должны дождаться итогов работы комиссии. Помимо самого происшествия досконально проверяется авиакомпания, и по итогам, мы договорились, что вместе Росавиацией и Минтрансом будем принимать решения относительно тех мер, которые позволят не допустить повторения таких происшествий… Думаю, что в первую очередь это будут меры повышения безопасности наших авиакомпаний, которые в них должны быть реализованы", - сказал Солодов. Он отметил, что с точки зрения авиационных правил в России - одна из самых строгих и бескомпромиссных систем мер безопасности в сравнении с другими зарубежными странами. "Поэтому здесь, скорее, речь идет о управленческих решениях, о новых алгоритмах управления рисками, их минимизации в самих авиакомпаниях", - отметил Солодов. Вертолет Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района Камчатки, 31 августа не прибыл в пункт назначения. На борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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камчатка, россия, елизовский район, владимир солодов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), дальневосточный федеральный университет, ми-8 амтш, общество
Камчатка, Россия, Елизовский район, Владимир Солодов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Дальневосточный федеральный университет, Ми-8 АМТШ, Общество
На Камчатке примут программу минимизации рисков при перевозках

Солодов: на Камчатке примут программу минимизации рисков после крушения Ми-8

© Фото : МЧС России/TelegramМесто крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
Место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Программа, предусматривающая минимизацию рисков при перевозках российскими авиакомпаниями, будет принята после расследования крушения Ми-8 с туристами на Камчатке, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Владимир Солодов.
"Для нас каждая трагедия, каждая катастрофа - это важное событие, из которого нужно сделать все необходимые выводы. Я настаиваю, чтобы был досконально изучен инцидент и принята программа, которая позволит не допускать таких катастроф. Мы должны дождаться итогов работы комиссии. Помимо самого происшествия досконально проверяется авиакомпания, и по итогам, мы договорились, что вместе Росавиацией и Минтрансом будем принимать решения относительно тех мер, которые позволят не допустить повторения таких происшествий… Думаю, что в первую очередь это будут меры повышения безопасности наших авиакомпаний, которые в них должны быть реализованы", - сказал Солодов.
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Он отметил, что с точки зрения авиационных правил в России - одна из самых строгих и бескомпромиссных систем мер безопасности в сравнении с другими зарубежными странами.
"Поэтому здесь, скорее, речь идет о управленческих решениях, о новых алгоритмах управления рисками, их минимизации в самих авиакомпаниях", - отметил Солодов.
Вертолет Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района Камчатки, 31 августа не прибыл в пункт назначения. На борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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