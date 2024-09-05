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В Раду внесли проект постановления о назначении нового главы МИД
В Раду внесли проект постановления о назначении нового главы МИД - РИА Новости, 05.09.2024
В Раду внесли проект постановления о назначении нового главы МИД
В Раду внесено представление о назначении Андрея Сибиги главой МИД Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:48
2024-09-05T12:48
2024-09-05T13:00
украина
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дмитрий кулеба
андрей сибига
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В Раду внесено представление о назначении Андрея Сибиги главой МИД Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы.Ранее в четверг депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент уволил Кулебу с должности главы украинского МИД."Вношу представление о назначении Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины", - говорится в опубликованном на сайте Рады документе. Проект постановления о назначении подан Владимиром Зеленским и зарегистрирован в четверг.Зеленский 3 сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент поддержал их увольнение.
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украина, в мире, дмитрий кулеба, андрей сибига, владимир зеленский
Украина, В мире, Дмитрий Кулеба, Андрей Сибига, Владимир Зеленский
В Раду внесли проект постановления о назначении нового главы МИД
В Раду внесли проект постановления о назначении Сибиги новым главой МИД
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В Раду внесено представление о назначении Андрея Сибиги главой МИД Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы.
Ранее в четверг депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент уволил Кулебу с должности главы украинского МИД.
"Вношу представление о назначении Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины", - говорится в опубликованном на сайте Рады документе. Проект постановления о назначении подан Владимиром Зеленским и зарегистрирован в четверг.
Зеленский 3 сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент поддержал их увольнение.