https://ria.ru/20240905/proekt-1970795856.html

В Раду внесли проект постановления о назначении нового главы МИД

В Раду внесли проект постановления о назначении нового главы МИД - РИА Новости, 05.09.2024

В Раду внесли проект постановления о назначении нового главы МИД

В Раду внесено представление о назначении Андрея Сибиги главой МИД Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:48

2024-09-05T12:48

2024-09-05T13:00

украина

в мире

дмитрий кулеба

андрей сибига

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. В Раду внесено представление о назначении Андрея Сибиги главой МИД Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы.Ранее в четверг депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент уволил Кулебу с должности главы украинского МИД."Вношу представление о назначении Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины", - говорится в опубликованном на сайте Рады документе. Проект постановления о назначении подан Владимиром Зеленским и зарегистрирован в четверг.Зеленский 3 сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент поддержал их увольнение.

https://ria.ru/20240905/ukraina-1970659177.html

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украина, в мире, дмитрий кулеба, андрей сибига, владимир зеленский