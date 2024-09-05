https://ria.ru/20240905/predprinimatel-1765444927.html

Как самому закрыть ИП: сколько придется заплатить, какие документы нужны

Как закрыть ИП в 2024 году: пошаговая инструкция по ликвидации, документы, сроки

Как самому закрыть ИП: сколько придется заплатить, какие документы нужны

Индивидуальные предприниматели для ликвидации статуса могут самостоятельно обратиться онлайн на сайте налоговой или лично в отделении ИФНС. Как закрыть ИП в... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:53

2024-09-05T12:53

2024-09-05T12:53

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

пенсионный фонд рф

россия

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Индивидуальные предприниматели для ликвидации статуса могут самостоятельно обратиться онлайн на сайте налоговой или лично в отделении ИФНС. Как закрыть ИП в 2024 году через “Госуслуги” и какие документы для этого нужны, можно ли прекратить деятельность при наличии долгов — пошаговая инструкция в материале РИА Новости.Закрытие ИПВ жизни каждого предпринимателя может возникнуть ситуация, когда необходимо прекратить деятельность и закрыть ИП. Сделать это можно самостоятельно. Главное - разобраться во всех нюансах. Причиной закрытия ИП может быть как добровольное решение гражданина, так и решение суда о принудительной ликвидации или признание предпринимателя банкротом.“Порядок государственной регистрации при прекращении физлицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя регламентируется ст. 22.3. №129 ФЗ”, - говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.Подготовка к ликвидации ИПЕсли человек хочет прекратить свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, он может начать процесс ликвидации в любой момент. Оснований для этого не требуется.“Но его можно принудить к ликвидации в случае неисполнения им его обязанностей, например, невыплаты заработной платы сотрудникам, неуплаты налога, неисполнения договоров и т.д.”, - отмечает Оксана Васильева.Суд может принять решение о ликвидации ИП в случаях:“А также регистрирующий орган сам вносит запись о прекращении деятельности физического лица в качестве ИП, получив сведения о государственной регистрации его смерти. Такие сведения получаются в электронном виде через федеральную информационную систему, записи в которую вносят органы ЗАГС”, - говорит Оксана Васильева.Как закрыть ИПВ 2024 нельзя прекратить деятельность предпринимателя дистанционно через Госуслуги. Необходимо обращаться в налоговую лично или через представителя, подать документы онлайн на сайте ФНС или через МФЦ. Об алгоритме, позволяющем самостоятельно ликвидировать ИП, РИА Новости рассказал Алексей Чернышенко, юрист АБ "S&K Вертикаль".Увольнение сотрудниковЧтобы прекратить деятельность ИП с работниками, для начала их следует предупредить о предстоящей ликвидации и затем уволить. Информация о сроке извещения, случаях и размерах выплачиваемых компенсационных выплат как правило отражена в трудовом договоре. Эти положения закреплены п. 1 ч. 1 ст. 81 и ч. 2 ст. 307 ТК РФ.Об увольнении сотрудников также необходимо уведомить службу занятости. Сделать это нужно за две недели до предполагаемой даты расторжения трудового договора. Следует отправить соответствующее уведомление через личный кабинет или подать его по месту регистрации ИП. Оно составляется в произвольной форме, но обязательно должно содержать: наименование должности, профессию, специальность, квалификационные требования и условия оплаты труда каждого сотрудника. Далее необходимо:Не стоит забывать и про отчетность. ИП должен отправить документы по уволенным сотрудникам:“За две недели до увольнения работников в связи с закрытием ИП следует направить сообщение в центр занятости, на следующий день после увольнения сдать ЕФС-1 с подразделом 1.1. До подачи заявления о закрытии сдать 6-НДФЛ со справками о доходах, РСВ, ЕФС-1 с подразделом 1.2 и разд. 2.”, - говорит Оксана Васильева.Если у ИП есть работники, то у него, скорее всего, есть и печать. После того как ИП будет снят с регистрационного учета, печать потеряет свою юридическую силу. Поэтому ее необходимо уничтожить. Сделать это можно двумя способами:Снятие онлайн кассы с учетаДля этого необходимо составить заявление, приложить к нему отчет о закрытии фискального накопителя и подать документы в налоговую. Сделать это можно лично либо через официальный сайт ФНС. Неважно, какой способ подачи документов выбрать, срок снятия ККТ с учета единый - 10 рабочих дней. В итоге налоговая формирует карточку о снятии ККТ с регистрационного учета.Оплата госпошлиныСогласно пп. 7 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ за государственную регистрацию прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя уплачивается пошлина в размере 160 руб.Подача документов в ФНС“Состав и срок подачи отчетности при закрытии ИП в первую очередь зависит от применяемого режима налогообложения, - поясняет Оксана Васильева. - Если закрывается ИП на ОСН, нужно сдать декларацию 3-НДФЛ за последний налоговый период в срок не позднее пяти рабочих дней после внесения записи об этом в ЕГРИП. При закрытии ИП на УСН или ЕСХН декларацию за последний налоговый период рекомендую подать не позднее даты прекращения деятельности. В случае применения ПСН, НПД или АУСН декларации подавать не нужно, в том числе при закрытии ИП”.В ИФНС необходимо предоставить пакет документов:“Рекомендую ее представить, хотя инспекция и сама может запросить сведения у фонда”, - отмечает Оксана Васильева.Подать документы на снятие с учета ИП нужно в ту же налоговую, где проходила регистрация. Заявление по форме № Р26001 можно заполнить через специальную программу (скачать ее можно с официального сайта ФНС) либо вручную печатными буквами, используя черную ручку. После подачи комплекта документов уже на шестой рабочий день бывший предприниматель получит уведомление о снятии с учета по форме "№ 2-4-Учет" и выписку из ЕГРИП.Уплата страховых взносовФиксированные взносы необходимо уплатить в течение 15 календарных дней с даты внесения записи о прекращении деятельности ИП в ЕГРИП.“Фиксированный платеж по взносам на ОПС и ОМС в совокупности для ИП за 2023 г. составляет 45 842 рубля, за 2024 г. - 49 500 рублей. Дополнительный взнос на ОПС уплачивается в размере 1% от суммы дохода, превышающей 300 000 рублей за год. Предельный размер дополнительного взноса на ОПС за 2023 г. - 257 061 рубль, за 2024 г. - 277 571 рубль”, - говорит Оксана Васильева.Однако если ИП прекращает свою деятельность в середине года, то сумма взносов рассчитывается пропорционально отработанным дням и месяцам, то есть переплачивать не придется.Оплата налогов и сдача отчетностиДля общей (ОСН) и упрощенной системы (УСН) налогообложения предусмотрен следующий порядок:Если предприниматель прекращает деятельность ИП и имеет долги перед ФНС или своими контрагентами, задолженность перейдет к нему как к физическому лицу.Закрытие расчетного счетаЗакрыть расчетный счет рекомендуется в последнюю очередь, когда уплачены все налоги, страховые взносы, оформлен расчет уволенным сотрудникам. После того как за ИП не будут числиться долги, можно обратиться в банк лично и написать заявление на закрытие расчетного счета.Сейчас многие банки переходят на дистанционное обслуживание, поэтому у них предусмотрена возможность закрыть расчетный счет через личный кабинет, не посещая отделение.Хранение документовВсе документы, касающиеся деятельности ИП, необходимо хранить в течение пяти лет с момента снятия с регистрационного учета. Такое положение закреплено в пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ. Для квитанций и платежек по страховым взносам предусмотрен шестилетний срок, для документов по работникам - 50-летний.“Документы, которые нужно хранить очень долго, например, кадровые, лучше сдать в государственный или муниципальный архив, как это делают организации, - советует Оксана Васильева. - Однако для ИП такой обязанности нет, сделать это можно по желанию”.Сроки закрытияС момента подачи всех документов в налоговую срок рассмотрения и закрытия ИП займет пять рабочих дней. Если проводить процедуру через МФЦ, то это время увеличивается до 11 дней. Также можно закрыть ИП онлайн, при помощи сервиса ФНС.Узнать статус ИП можно:Могут ли отказать в закрытии ИПКогда предприниматель решает прекратить свою деятельность, он обращается в ФНС за закрытием статуса - доказывать убыточность или платежеспособность бизнеса при этом не нужно.ФНС может отказать в закрытии статуса ИП по нескольким причинам:В случае обнаружения нарушений в пакете документов, ФНС дает предпринимателю три дня для исправления ошибок.Как закрыть ИП с долгамиЗакрыть статус ИП с долгами по налогам перед СФР и с другими видами задолженностей можно, но при этом важно понимать, что прекращение регистрации не избавляет от долгов.ФНС не может отказать в снятии ИП с учета из-за неплатежеспособности. При наличии недоимки в ФНС или СФР, ликвидация статуса ИП возможна, требуется сдать декларации за весь период существования ИП. Но долги с закрытием статуса не пропадут, т.к. снятие с учета в ЕГРИП не освобождает гражданина от ответственности по договорам, взносам, налогам.ФНС не откажет в закрытии ИП, но начнет начислять пени за просрочку оплаты. Кредиторы также вправе начислять бывшему предпринимателю штрафы и пени, а при необходимости обратиться в суд, чтобы взыскать средства принудительно. Таким образом, предприниматель может ликвидировать ИП с долгами, но полностью избавиться от них позволит лишь процедура банкротства, если сумма недоимки более полумиллиона.Ошибки при закрытииПри закрытии ИП важно учитывать множество нюансов: рассчитать сотрудников, сдать налоговую отчетность, снять с учета онлайн кассу и подготовить пакет документов. Некоторые предприниматели, закрыв ИП до окончания отчетного периода, забывают сдать налоговую отчетность. Снять с учета контрольно-кассовый аппарат, который использует предприниматель, необходимо до подачи заявления о закрытии. При ликвидации ИП гражданин обязан уплатить налоги в течение 15 дней.Сроки уплаты налогов и страховых взносов:Многие считают, что можно избавиться от документации после ликвидации ИП. Бухгалтерскую и налоговую документацию после закрытия бизнеса не стоит уничтожать, хранить ее требуется в течение пяти лет (ст. 23 НК РФ), а кадровые документы (трудовые договоры, приказы работодателя о приеме/увольнении сотрудников, личные дела/карточки работников, лицевые счета или расчетные ведомости по начислению зарплаты) еще дольше. ФНС может провести выездную проверку и запросить документы за последние три года даже после прекращения деятельности (ст. 89 НК РФ, письмо Минфина РФ от 16.11.2020 № 03‑02‑08/99520). Кроме того, кадровые документы требуются для расчета пенсии и подтверждения стажа работников. А срок исковой давности по спорам с контрагентами составляет три года (196 ГК РФ).Кроме того, важно помнить, что ликвидация статуса предпринимателя не освобождает от ответственности по долгам. Задолженность растет за счет пеней, процентов, штрафов.Рекомендации юристовС 2023 года почти все налоги, страховые взносы и сборы учитываются общей суммой - как единый налоговый платеж на едином налоговом счете. Узнать о задолженности можно в личном кабинете предпринимателя на сайте ФНС, запросить справку о сальдо ЕНС. Чтобы убедиться в том, что ИП закрыто, нужно дождаться листа записи из ЕГРИП о закрытии.“С 1 января 2024 года работодатели обязаны информировать государственную службу занятости о принятии (изменении, отмене) решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности ИП, о принятии (изменении, отмене) решения о сокращении численности или штата работников организации, ИП и возможном расторжении трудовых договоров. Делать это надо будет, в том числе посредством размещения информации на единой цифровой платформе или в иных информационных ресурсах, на которых может размещаться такая информация в соответствии с утвержденным порядком”, - отмечает Оксана Васильева.

https://ria.ru/20231221/kalendar-1917083063.html

https://ria.ru/20230411/fermerstvo-1864596342.html

https://ria.ru/20230405/raschetnyy_schet-1863165894.html

https://ria.ru/20240905/bankrotstvo-1600141843.html

https://ria.ru/20240212/kreditovanie-1926914122.html

https://ria.ru/20240122/dolgi-1746146541.html

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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), пенсионный фонд рф, россия