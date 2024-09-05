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Таможенные пошлины: что можно ввезти бесплатно, виды, ставки, льготы

Таможенные пошлины на товары 2024 размер платежей за ввоз и вывоз

Таможенные пошлины: что можно ввезти бесплатно, виды, ставки, льготы

Таможенную пошлину взимают, когда товары пересекают границу. Какие таможенные платежи действуют в России в 2024 году на импорт и экспорт, как государство... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:52

2024-09-05T12:52

2024-09-05T12:52

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

таможенный союз

пошлины

таможенные пошлины

россия

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Таможенную пошлину взимают, когда товары пересекают границу. Какие таможенные платежи действуют в России в 2024 году на импорт и экспорт, как государство защищает внутренний рынок, сколько турист может ввезти беспошлинно товаров из других стран, — в материале РИА Новости.Что такое таможенная пошлинаТаможенная пошлина — это один из обязательных платежей, взимаемых за перемещение товара через таможенную границу (еще есть НДС, таможенные сборы и акцизы). Надо помнить, что таможенные границы могут отличаться от государственных, если страна входит в состав какого-либо таможенного или экономического союза.Размер пошлины в зависимости от категории товара рассчитывают по габаритам груза или его стоимости, если требуется — согласно ставке или Единому таможенному тарифу. Также нужно учитывать страну, из которой ввозят продукцию.Товары, не облагаемые пошлинойНе все товары облагаются таможенной пошлиной. Платить не нужно за следующие категории:"Таможенной пошлины по многим товарам нет — например, на ввоз строительного оборудования, смартфонов, ноутбуков. Таким образом государство как-бы говорит, что в таких товарах мы нуждаемся, пожалуйста, ввозите. А, например, на керамогранит пошлина составляет 7,5 %, рюкзаки для взрослых — 6 %, портьерную ткань — 8 %. Здесь пошлины, помимо того, что пополняют бюджет, поддерживают отечественные предприятия, производящие подобные товары", — объясняет Роман Макаренков, коммерческий директор Dewio Logistics в Благовещенске."Без пошлины ввозят также высокотехнологичное оборудование, аналоги которого не производится на территории Российской Федерации, и товары медицинского назначения (аппараты УЗИ, томографы и подобное)", — добавляет Алексей Дубовик, учредитель группы компаний по таможенному оформлению и международной логистике.Кроме того, с 1 января 2024 года отменили таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур - эта мера будет действовать целый год и распространяться на объем продукции до 140 тысяч тонн. За счет увеличения предложения власти рассчитывают обеспечить стабильные цены на мясо на внутреннем рынке. До 30 июня 2024 года отменена ввозная пошлина и на куриные яйца. Льгота будет действовать в отношении российских юрлиц и ИП, которые занимаются розничной торговлей, производством хлебобулочных изделий, приправ и пряностей и прочих пищевых продуктов.Полный список товаров, за которые не нужно платить пошлину, есть в приложении 1 к Методическим рекомендациям "О некоторых вопросах применения норм Соглашения о ввозе материалов образовательного, научного и культурного характера".КлассификацияТаможенные пошлины бывают ввозными, вывозными и транзитными. Ввозные (импортные) пошлины государство устанавливает для защиты внутреннего рынка. Вывозные (экспортные) предназначены для сдерживания вывоза сырья и действуют на газ, нефть (с 1 января пошлины на нефть обнулены), металлы, лесоматериалы и подобное. Транзитные пошлины взимаются редко, чаще всего они аннулируются международными договорами, но могут служить инструментом давления на некоторые страны.По способу взимания таможенные пошлины делятся на:Пошлины по странам-производителям:С целью защиты экономических интересов страны вводятся пошлины:Фискальные пошлиныВ популярной литературе так называют пошлины, не преследующие цель регулирования объема и структуры внешней торговли и не имеющие никаких других функций, кроме наполнения бюджета государства.Протекционистские, или специальные защитные пошлиныЭтот вид пошлин вводят для защиты некоторых отраслей экономики государства, не способных конкурировать с импортной продукцией.Термин "протекционистские" в действующем российском законодательстве также не употребляется. К этой разновидности относятся специальные защитные пошлины."Специальную защитную пошлину могут взимать независимо от уплаты стандартных таможенных пошлин и страны происхождения товара на основании решения Евразийской экономической комиссии по результатам расследования", — отмечает Анна Фомичева, сооснователь мультисервисной SAAS-платформы DigitalVed."Специальную защитную пошлину вводит правительство РФ по итогам расследования, проводить которое уполномочен Минпромторг. До окончания расследования правительство РФ может ввести предварительную специальную пошлину на срок до 200 дней, — добавляет Олег Матюнин, управляющий партнер адвокатского бюро "Матюнины и Партнеры". — Срок действия специальной защитной пошлины по общему правилу не должен превышать четыре года. Однако в итоге он может составить до восьми лет: если срок действия предварительной специальной пошлины суммируется со сроком, на который продлевают ее действие".ИмпортныеЭто обязательный платеж за ввоз товаров на территорию страны.ЭкспортныеЭто платеж за вывоз товаров с территории страны."Ставки вывозных таможенных пошлин определяет национальное законодательство", — уточняет Анна Фомичева.Также с 1 октября 2023 года в России действуют гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. Их ставка составляет 5,5% от таможенной стоимости. На каждый месяц ставка пошлины рассчитывается и публикуется Минэкономразвития РФ, исходя из среднего курса ЦБ.ТранзитныеПлатежи за провоз товаров через территорию страны.АдвалорныеРазмер такой пошлины — определенный процент от общей стоимости груза (от лат. ad valorem – по стоимости).СпецифическиеОпределенная сумма за какую-то единицу товара. Денежный эквивалент — евро. Например, 1,5 евро за пару обуви.КомбинированныеСочетает адвалорный и специфический подходы. В зависимости от вида комбинированной ставки размер пошлины можно рассчитывать либо сравнивая, либо суммируя стоимость и количество товаров.АвтономныеАвтономные пошлины защищают собственных производителей или устанавливаются для экономического давления на другие страны. Вводят такие платежи в одностороннем порядке вне зависимости от международных соглашений и обязательств.КонвенционныеКонвенционные, или договорные пошлины — результат переговоров государств и принятых международных соглашений. В таких случаях страна не может увеличить размер пошлины в одностороннем порядке. Для любого изменения требуются новые переговоры."Срок действия конвенционных пошлин оговаривается в международном соглашении. Например, в 1947 году несколько государств заключили Генеральное соглашение о тарифах и торговле. Это привело к появлению ВТО (Всемирной торговой организации - ред.). И ставки пошлин для ее стран-участниц намного ниже, чем для других стран", — рассказывает Александр Закуренов, ведущий менеджер по ВЭД компании "МультиТрансЛогистик".МаксимальныеПошлины для товаров из любых стран, не состоящих со страной импортера в договорных торговых отношениях.МинимальныеТакими платежами облагаются грузы из стран, которым в торговле с РФ предоставлен так называемый режим наибольшего благоприятствования. По состоянию на 2024 год Россия как член Таможенного союза работает в таком режиме с несколькими государствами.ПреференциальныеСейчас ставка такой пошлины — 75 процентов от базовой. Применяются преференции к грузам из развивающихся или наименее развитых стран — при условии, что продукция, которую ввозят, входит в установленный перечень товаров. Цель такой политики — поддержать экономические развитие стран за счет расширения экспорта."Общая система преференций была принята еще в 1971 году и действует до сих пор. Она значительно снижает тарифы на импорт готовой продукции из развивающихся стран. Что касается России, то в нашей стране, как и во многих других, пошлины на товары из развивающихся государств не взимают вообще", — добавляет Александр Закуренов.АнтидемпинговыеОдин из видов "покровительственных" пошлин, которые усложняют определенным товарам дорогу в страну. Антидемпинговые пошлины взимают, если стоимость товара на внутреннем рынке выше, чем на внешнем, а также если нарушаются интересы отечественных производителей.Александр Закуренов приводит такой пример. В 2006 году Евросоюз ввел пошлины на дешевую китайскую и вьетнамскую обувь, чтобы поддержать европейских производителей. С 2001 по 2005 годы тех стало на четверть меньше из-за регулярных поставок более доступной обуви из Азии. Тогда пошлины для китайского и вьетнамского товаров составили 16,5 и 10 процентов соответственно.Роман Макаренков рассказывает: "В мае 2021 года мы ввозили шариковые подшипники для колесных погрузчиков. Помимо 20 процентов НДС и таможенной пошлины в 10 процентов, мы заплатили антидемпинговую пошлину 41,5 процента. Итого более 70 процентов от стоимости товаров пришлось на таможенные платежи"."Ущерб импортера устанавливают по правилам, закрепленным в ст. 13 федерального закона от 08.12.2003 "О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров". Вводит пошлину российский кабмин по результатам расследования Минпромторга. Антидемпинговая пошлина взимается независимо от ввозной таможенной пошлины. Срок действия этой меры не должен превышать пять лет — со дня начала ее применения или со дня завершения повторного расследования. Таковое могут провести в связи с изменившимися обстоятельствами", — отмечает Олег Матюнин.С 26 февраля 2024 года ставка антидемпинговой пошлины повысилась с 19,15% до 29,39% от таможенной стоимости товаров.КомпенсационныеЗащищают интересы страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия."Компенсационная пошлина может взиматься независимо от уплаты основных таможенных пошлин и страны происхождения товара решением Евразийской экономической комиссии. Комиссия выясняет, относится ли та или иная продукция к предмету субсидированного импорта и причиняет ли её закупка за рубежом финансовый ущерб какой-либо отрасли экономики Союза. Если расследование подтверждает оба факта, комиссия устанавливает компенсационную пошлину", - уточняет Анна Фомичева.КарательныеОсобый вид пошлин, при котором размер платежа превышает обычный в три-пять раз. Как правило, никак не связаны с таможенной политикой страны и призваны воздействовать на государство или компанию-оппонента.Размер пошлины"Размер пошлины зависит от таможенной стоимости и ставки. Ставка определяют по коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), её также можно узнать в Едином таможенном тарифе (ЕТТ)", — объясняет Алексей Дубовик.В ТН ВЭД для каждой группы товаров прописан десятизначный код. На основании этого кода при подаче декларации и определяют ставку пошлины. Оформляя груз, таможенники проверяют, соответствует ли указанный в декларации код его фактическому состоянию."Таможенная стоимость — это стоимость товара, с которой взимаются платежи. Она складывается непосредственно из стоимости товара, расходов на транспортировку и на страхование груза", — заключает Алексей Дубовик.Расчет пошлиныРассчитаем пошлину на товар, который ввозится для личного использования, но не входит в категорию освобожденных от оплаты — например, весит или стоит больше установленного порога. В этом случае пошлина составит 15 процентов от стоимости, но не менее двух евро за килограмм веса.Объясняет Анна Фомичева: "Допустим, вес ввозимого товара — 33 кг, стоимость — 500 евро. (33-31)*2=4 евро; (500-200)*15 %=300*0.15=45 евро. Нужно сравнить оба полученных значения и выбрать большее. В нашем примере придется заплатить 45 евро".Порядок оплатыТаможенные платежи вносят на счета Федерального казначейства в валюте Российской Федерации. Юридическим лицам сделать это можно двумя способами: платежными поручениями или через электронные терминалы, физическим — через кассу таможенного органа, почтовым или онлайн-переводом.СрокиПошлина за ввоз должна быть уплачена не позднее 15 дней с момента поступления товара на таможню. При вывозе — не позже дня подачи декларации. Если таможенный режим был изменен — не позднее дня, установленного Таможенным кодексом РФ.Льготы, преференции и квотыЛьготы могут предоставляться как в отношении ввозных таможенных пошлин, так и вывозных.По словам заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Елены Ягодкиной, сегодня российская таможня предлагает большое количество преференций по уплате пошлин, налогов и сборов, 46 процентов всех действующих льгот — стимулирующие инвестиционные, они должны повышать экономическую активность бизнеса. 20 процентов — льготы социального характера, которые призваны поддержать жителей страны.Председатель Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Антон Ищенко отмечает, что система налоговых пошлин для технически сложной продукции, выпускаемой на территории России, требует совершенствования.“У российских предпринимателей нет стимула производить такие продукты в своей стране, так как ввозные пошлины на комплектующие выше, чем на готовый товар. Создавая сложную технику, наши предприятия часто вынуждены закупать комплектующие за границей, и поэтому в России почти не производятся, например, бытовые кондиционеры и отопительные котлы. В связи с этим мы боремся за следующие варианты изменений в таможенном регулировании:Сейчас, например, обнулились налоговые льготы на ввоз куриных яиц и куриного мяса для стабилизации цен на продукты.Порядок взыскания пошлинТаможенные платежи можно оплатить наличным или безналичным расчетом.Для юридических лиц:Для физлиц:Движение средств можно отследить в личном кабинете участника ВЭД или у оператора таможенных платежей.Изменения в 2024 годуВ декабре 2023 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, позволяющий правительству снижать и обнулять пошлины на экспорт товаров в дружественные страны. При этом таможенная пошлина на товары из недружественных стран составляет 35% от таможенной стоимости и действует при импорте из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Польши. Кроме того, в новом году обнулились таможенные пошлины на импорт некоторых видов товаров.

https://ria.ru/20231229/poshliny-1918917436.html

https://ria.ru/20231228/ekonomika-1918637515.html

https://ria.ru/20231227/fts-1918362556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), таможенный союз, пошлины, таможенные пошлины, россия