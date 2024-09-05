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"Госуслуги" защищены от кибератак перед выборами, заявил глава Ростелекома
"Госуслуги" защищены от кибератак перед выборами, заявил глава Ростелекома - РИА Новости, 05.09.2024
"Госуслуги" защищены от кибератак перед выборами, заявил глава Ростелекома
Портал "Госуслуг" защищен от кибератак в преддверии единого дня голосования, все протестировано неоднократно, заявил журналистам глава "Ростелекома" Михаил... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:34
2024-09-05T12:34
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Портал "Госуслуг" защищен от кибератак в преддверии единого дня голосования, все протестировано неоднократно, заявил журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах ВЭФ. "Ростелеком" является главным исполнителем технологии дистанционного электронного голосования по заказу Центральной избирательной комиссии. "Конечно", - ответил Осеевский на вопрос о том, защищен ли портал "Госуслуг" перед единым днем голосования. "Протестировано неоднократно, все будет отлично", - заверил он в ответ на вопрос, выдержит ли инфраструктура портала. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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политика, технологии, россия, абакан, анадырь, михаил осеевский, ростелеком, госдума рф, дальневосточный федеральный университет
Политика, Технологии, Россия, Абакан, Анадырь, Михаил Осеевский, Ростелеком, Госдума РФ, Дальневосточный федеральный университет
"Госуслуги" защищены от кибератак перед выборами, заявил глава Ростелекома
Глава "Ростелекома" Осеевский: портал "Госуслуг" защищен от кибератак
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Портал "Госуслуг" защищен от кибератак в преддверии единого дня голосования, все протестировано неоднократно, заявил журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах ВЭФ.
"Ростелеком" является главным исполнителем технологии дистанционного электронного голосования по заказу Центральной избирательной комиссии.
"Конечно", - ответил Осеевский на вопрос о том, защищен ли портал "Госуслуг" перед единым днем голосования.
"Протестировано неоднократно, все будет отлично", - заверил он в ответ на вопрос, выдержит ли инфраструктура портала.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.