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"Госуслуги" защищены от кибератак перед выборами, заявил глава Ростелекома - РИА Новости, 05.09.2024
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12:34 05.09.2024 (обновлено: 12:47 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/portal-1970792515.html
"Госуслуги" защищены от кибератак перед выборами, заявил глава Ростелекома
"Госуслуги" защищены от кибератак перед выборами, заявил глава Ростелекома - РИА Новости, 05.09.2024
"Госуслуги" защищены от кибератак перед выборами, заявил глава Ростелекома
Портал "Госуслуг" защищен от кибератак в преддверии единого дня голосования, все протестировано неоднократно, заявил журналистам глава "Ростелекома" Михаил... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:34
2024-09-05T12:47
политика
технологии
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абакан
анадырь
михаил осеевский
ростелеком
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Портал "Госуслуг" защищен от кибератак в преддверии единого дня голосования, все протестировано неоднократно, заявил журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах ВЭФ. "Ростелеком" является главным исполнителем технологии дистанционного электронного голосования по заказу Центральной избирательной комиссии. "Конечно", - ответил Осеевский на вопрос о том, защищен ли портал "Госуслуг" перед единым днем голосования. "Протестировано неоднократно, все будет отлично", - заверил он в ответ на вопрос, выдержит ли инфраструктура портала. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240310/vybory-1932132819.html
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политика, технологии, россия, абакан, анадырь, михаил осеевский, ростелеком, госдума рф, дальневосточный федеральный университет
Политика, Технологии, Россия, Абакан, Анадырь, Михаил Осеевский, Ростелеком, Госдума РФ, Дальневосточный федеральный университет
"Госуслуги" защищены от кибератак перед выборами, заявил глава Ростелекома

Глава "Ростелекома" Осеевский: портал "Госуслуг" защищен от кибератак

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Портал "Госуслуг" защищен от кибератак в преддверии единого дня голосования, все протестировано неоднократно, заявил журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах ВЭФ.
"Ростелеком" является главным исполнителем технологии дистанционного электронного голосования по заказу Центральной избирательной комиссии.
Мобильное приложение Госуслуги Московской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Более трех миллионов россиян воспользовались "Мобильным избирателем"
10 марта, 12:48
"Конечно", - ответил Осеевский на вопрос о том, защищен ли портал "Госуслуг" перед единым днем голосования.
"Протестировано неоднократно, все будет отлично", - заверил он в ответ на вопрос, выдержит ли инфраструктура портала.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ПолитикаТехнологииРоссияАбаканАнадырьМихаил ОсеевскийРостелекомГосдума РФДальневосточный федеральный университет
 
 
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