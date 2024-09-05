https://ria.ru/20240905/portal-1970792515.html

"Госуслуги" защищены от кибератак перед выборами, заявил глава Ростелекома

"Госуслуги" защищены от кибератак перед выборами, заявил глава Ростелекома - РИА Новости, 05.09.2024

"Госуслуги" защищены от кибератак перед выборами, заявил глава Ростелекома

Портал "Госуслуг" защищен от кибератак в преддверии единого дня голосования, все протестировано неоднократно, заявил журналистам глава "Ростелекома" Михаил... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:34

2024-09-05T12:34

2024-09-05T12:47

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госдума рф

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Портал "Госуслуг" защищен от кибератак в преддверии единого дня голосования, все протестировано неоднократно, заявил журналистам глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в кулуарах ВЭФ. "Ростелеком" является главным исполнителем технологии дистанционного электронного голосования по заказу Центральной избирательной комиссии. "Конечно", - ответил Осеевский на вопрос о том, защищен ли портал "Госуслуг" перед единым днем голосования. "Протестировано неоднократно, все будет отлично", - заверил он в ответ на вопрос, выдержит ли инфраструктура портала. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240310/vybory-1932132819.html

https://ria.ru/20240317/komissiya-1933775527.html

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политика, технологии, россия, абакан, анадырь, михаил осеевский, ростелеком, госдума рф, дальневосточный федеральный университет