https://ria.ru/20240905/pomosch-1970853521.html

Два "УАЗа" и около тонны ГСМ доставил новгородский депутат в зону СВО

Два "УАЗа" и около тонны ГСМ доставил новгородский депутат в зону СВО - РИА Новости, 05.09.2024

Два "УАЗа" и около тонны ГСМ доставил новгородский депутат в зону СВО

Два автомобиля УАЗ и около тонны горюче-смазочных материалов доставили в зону проведения специальной военной операции, рассказал депутат Новгородской областной... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T15:47

2024-09-05T15:47

2024-09-05T15:47

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 сен - РИА Новости. Два автомобиля УАЗ и около тонны горюче-смазочных материалов доставили в зону проведения специальной военной операции, рассказал депутат Новгородской областной думы Сергей Тихомиров. Он уточнил, что недавно вернулся из поездки. Она была длительной и проходила вдоль всей линии фронта. "Нашим военнослужащим из 1008-го полка мы доставили два автомобиля УАЗ и три комплекта резины. Привезли посылки от родных, около одной тонны горюче-смазочных материалов (моторное масло и антифриз) от пестовского предпринимателя Виктора Беляева. От волонтеров организации "Крестцы для Победы" передали маскировочные сети, медикаменты, супы быстрого приготовления, костюмы "Леший", которые пользуются большим спросом у бойцов", - рассказал Тихомиров в соцсетях. Кроме того, было доставлено 4 дизельных генератора, тепловая пушка, компьютеры и необходимые спецприборы, маскировочные сети, оружейные патроны для борьбы с БПЛА, строительные материалы, холодильник и медикаменты для госпиталя, продукты питания. Штурмовикам новгородцы привезли два спортивных мотоцикла, а также порадовали письмами и рисунками от школьников. По словам Тихомирова, в сборе груза принимала участие Боровичская епархия, ассоциация ветеранов СВО Новгородской области, в том числе и её Пестовское отделение, представители Боевого братства и казачества из города Боровичи, волонтеры "За други своя!" и "Золотые руки Ангела" из Великого Новгорода, а также предприниматели и жители Пестовского округа.

https://ria.ru/20240905/pomosch-1970753636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, боровичи, сво