https://ria.ru/20240905/pomosch-1970680912.html

В Международный день благотворительности в РПЦ призвали помочь курянам

В Международный день благотворительности в РПЦ призвали помочь курянам - РИА Новости, 05.09.2024

В Международный день благотворительности в РПЦ призвали помочь курянам

Самая актуальная помощь, которую можно оказать сейчас - помощь мирным жителям Курской области, рассказал РИА Новости и.о. председателя Синодального отдела РПЦ... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T05:15

2024-09-05T05:15

2024-09-05T05:15

религия

россия

курская область

курск

михаил потокин (протоиерей)

владимир путин

валерий герасимов

русская православная церковь

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Самая актуальная помощь, которую можно оказать сейчас - помощь мирным жителям Курской области, рассказал РИА Новости и.о. председателя Синодального отдела РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин. Ежегодно в мире 5 сентября отмечается Международный день благотворительности (International Day of Charity). Решение о праздновании было принято в декабре 2012 года на 67-й сессии Генассамблеи ООН с целью поощрения диалога между людьми, принадлежащими к разным цивилизациям, культурам и религиям, а также солидарности с обездоленными. Впервые Международный день благотворительности отмечался в 2013 году. Дата 5 сентября приурочена к дню кончины матери Терезы – лауреата Нобелевской премии мира (1979) "за работу по оказанию помощи страдающему человечеству". "День благотворительности – еще один день, чтобы вспомнить, как важно совершать добрые дела. Самая актуальная помощь сейчас – помощь пострадавшим мирным жителем Курской области и обстреливаемого приграничья. Помочь пострадавшим мирным жителям можно на церковной платформе "Поможем" на сайте mirom.help, где Синодальный отдел по благотворительности организовал сбор средств", - сказал отец Михаил Потокин. Он подчеркнул, что РПЦ направляет в Курск партии гуманитарной помощи "с первых дней трагедии". "В Курске открыли церковный центр комплексной социальной помощи. Более 11 тысяч человек обратились за помощью в центр с 16 августа. Развернуты церковные пункты временного размещения. В усиленном режиме работает горячая линия Синодального отдела по благотворительности 8-800-70-70-222 – ежедневно на нее поступают десятки просьб о помощи", - рассказал священник. Он напомнил, что Русская православная церковь – один из крупнейших организаторов благотворительности в России, она реализует более 4500 социальных проектов, это в том числе "86 приютов для женщин в кризисной ситуации, 266 центров гуманитарной помощи, более 100 церковных приютов для бездомных, более 400 проектов по оказанию помощи людям с инвалидностью, более 900 сестричеств милосердия". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 4 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9700 военнослужащих, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240823/volontery-1968071984.html

https://ria.ru/20240808/pomosch-1965000034.html

https://ria.ru/20240823/chernyshenko-1968157336.html

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россия, курская область, курск, михаил потокин (протоиерей), владимир путин, валерий герасимов, русская православная церковь, вооруженные силы украины, генеральная ассамблея оон, религия