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В Международный день благотворительности в РПЦ призвали помочь курянам - РИА Новости, 05.09.2024
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Религия
 
05:15 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/pomosch-1970680912.html
В Международный день благотворительности в РПЦ призвали помочь курянам
В Международный день благотворительности в РПЦ призвали помочь курянам - РИА Новости, 05.09.2024
В Международный день благотворительности в РПЦ призвали помочь курянам
Самая актуальная помощь, которую можно оказать сейчас - помощь мирным жителям Курской области, рассказал РИА Новости и.о. председателя Синодального отдела РПЦ... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T05:15
2024-09-05T05:15
религия
россия
курская область
курск
михаил потокин (протоиерей)
владимир путин
валерий герасимов
русская православная церковь
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Самая актуальная помощь, которую можно оказать сейчас - помощь мирным жителям Курской области, рассказал РИА Новости и.о. председателя Синодального отдела РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин. Ежегодно в мире 5 сентября отмечается Международный день благотворительности (International Day of Charity). Решение о праздновании было принято в декабре 2012 года на 67-й сессии Генассамблеи ООН с целью поощрения диалога между людьми, принадлежащими к разным цивилизациям, культурам и религиям, а также солидарности с обездоленными. Впервые Международный день благотворительности отмечался в 2013 году. Дата 5 сентября приурочена к дню кончины матери Терезы – лауреата Нобелевской премии мира (1979) "за работу по оказанию помощи страдающему человечеству". "День благотворительности – еще один день, чтобы вспомнить, как важно совершать добрые дела. Самая актуальная помощь сейчас – помощь пострадавшим мирным жителем Курской области и обстреливаемого приграничья. Помочь пострадавшим мирным жителям можно на церковной платформе "Поможем" на сайте mirom.help, где Синодальный отдел по благотворительности организовал сбор средств", - сказал отец Михаил Потокин. Он подчеркнул, что РПЦ направляет в Курск партии гуманитарной помощи "с первых дней трагедии". "В Курске открыли церковный центр комплексной социальной помощи. Более 11 тысяч человек обратились за помощью в центр с 16 августа. Развернуты церковные пункты временного размещения. В усиленном режиме работает горячая линия Синодального отдела по благотворительности 8-800-70-70-222 – ежедневно на нее поступают десятки просьб о помощи", - рассказал священник. Он напомнил, что Русская православная церковь – один из крупнейших организаторов благотворительности в России, она реализует более 4500 социальных проектов, это в том числе "86 приютов для женщин в кризисной ситуации, 266 центров гуманитарной помощи, более 100 церковных приютов для бездомных, более 400 проектов по оказанию помощи людям с инвалидностью, более 900 сестричеств милосердия". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 4 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9700 военнослужащих, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240823/volontery-1968071984.html
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россия, курская область, курск, михаил потокин (протоиерей), владимир путин, валерий герасимов, русская православная церковь, вооруженные силы украины, генеральная ассамблея оон, религия
Религия, Россия, Курская область, Курск, Михаил Потокин (протоиерей), Владимир Путин, Валерий Герасимов, Русская православная церковь, Вооруженные силы Украины, Генеральная Ассамблея ООН, Религия
В Международный день благотворительности в РПЦ призвали помочь курянам

В РПЦ назвали помощь мирным жителям Курской области самой актуальной

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения гостинице "Прибой" в Азове Ростовской области
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения гостинице Прибой в Азове Ростовской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения гостинице "Прибой" в Азове Ростовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Самая актуальная помощь, которую можно оказать сейчас - помощь мирным жителям Курской области, рассказал РИА Новости и.о. председателя Синодального отдела РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин.
Ежегодно в мире 5 сентября отмечается Международный день благотворительности (International Day of Charity). Решение о праздновании было принято в декабре 2012 года на 67-й сессии Генассамблеи ООН с целью поощрения диалога между людьми, принадлежащими к разным цивилизациям, культурам и религиям, а также солидарности с обездоленными. Впервые Международный день благотворительности отмечался в 2013 году. Дата 5 сентября приурочена к дню кончины матери Терезы – лауреата Нобелевской премии мира (1979) "за работу по оказанию помощи страдающему человечеству".
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"День благотворительности – еще один день, чтобы вспомнить, как важно совершать добрые дела. Самая актуальная помощь сейчас – помощь пострадавшим мирным жителем Курской области и обстреливаемого приграничья. Помочь пострадавшим мирным жителям можно на церковной платформе "Поможем" на сайте mirom.help, где Синодальный отдел по благотворительности организовал сбор средств", - сказал отец Михаил Потокин.
Он подчеркнул, что РПЦ направляет в Курск партии гуманитарной помощи "с первых дней трагедии". "В Курске открыли церковный центр комплексной социальной помощи. Более 11 тысяч человек обратились за помощью в центр с 16 августа. Развернуты церковные пункты временного размещения. В усиленном режиме работает горячая линия Синодального отдела по благотворительности 8-800-70-70-222 – ежедневно на нее поступают десятки просьб о помощи", - рассказал священник.
Он напомнил, что Русская православная церковь – один из крупнейших организаторов благотворительности в России, она реализует более 4500 социальных проектов, это в том числе "86 приютов для женщин в кризисной ситуации, 266 центров гуманитарной помощи, более 100 церковных приютов для бездомных, более 400 проектов по оказанию помощи людям с инвалидностью, более 900 сестричеств милосердия".
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 4 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9700 военнослужащих, 81 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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