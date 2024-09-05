https://ria.ru/20240905/pomosch-1970670243.html

Чукотка направила в Курскую область десять тонн гумпомощи

Чукотка направила в Курскую область десять тонн гумпомощи - РИА Новости, 05.09.2024

Чукотка направила в Курскую область десять тонн гумпомощи

Чукотка направила в Курскую область 10 тонн гуманитарного груза для помощи местным жителям, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T03:22

2024-09-05T03:22

2024-09-05T03:22

россия

курская область

чукотка

владислав кузнецов

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Чукотка направила в Курскую область 10 тонн гуманитарного груза для помощи местным жителям, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор дальневосточного региона Владислав Кузнецов. "В Курск Чукотка 10 августа направила гуманитарный груз в 10 тонн – с самым необходимым для жителей. Сейчас продолжается работа по сбору благотворительных пожертвований для региона", - сказал Кузнецов. Он напомнил, что регион взял шефство над поселком Новолуганское городского округа Дебальцево и в этом году восстанавливает 17 инфраструктурных объектов. Кроме того, Чукотка регулярно направляет в поселок гуманитарную помощь и организует отдых детей из Дебальцево. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 4 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9700 военнослужащих, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской , а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240905/aeroflot-1970668508.html

россия

курская область

чукотка

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россия, курская область, чукотка, владислав кузнецов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, дальневосточный федеральный университет, общество