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Чукотка направила в Курскую область десять тонн гумпомощи
Чукотка направила в Курскую область десять тонн гумпомощи - РИА Новости, 05.09.2024
Чукотка направила в Курскую область десять тонн гумпомощи
Чукотка направила в Курскую область 10 тонн гуманитарного груза для помощи местным жителям, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:22
2024-09-05T03:22
2024-09-05T03:22
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владислав кузнецов
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Чукотка направила в Курскую область 10 тонн гуманитарного груза для помощи местным жителям, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор дальневосточного региона Владислав Кузнецов. "В Курск Чукотка 10 августа направила гуманитарный груз в 10 тонн – с самым необходимым для жителей. Сейчас продолжается работа по сбору благотворительных пожертвований для региона", - сказал Кузнецов. Он напомнил, что регион взял шефство над поселком Новолуганское городского округа Дебальцево и в этом году восстанавливает 17 инфраструктурных объектов. Кроме того, Чукотка регулярно направляет в поселок гуманитарную помощь и организует отдых детей из Дебальцево. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 4 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9700 военнослужащих, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской , а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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россия, курская область, чукотка, владислав кузнецов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, дальневосточный федеральный университет, общество
Россия, Курская область, Чукотка, Владислав Кузнецов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Дальневосточный федеральный университет, Общество
Чукотка направила в Курскую область десять тонн гумпомощи
Губернатор Кузнецов: Чукотка направила в Курск десять тонн гуманитарного груза