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Пользователи из США пожаловались на сбои в работе соцсети X
Пользователи из США пожаловались на сбои в работе соцсети X - РИА Новости, 05.09.2024
Пользователи из США пожаловались на сбои в работе соцсети X
Пользователи соцсети X (бывшая Twitter) жалуются на сбои в работе сервиса в США, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:03
2024-09-05T15:03
2024-09-05T15:03
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X (бывшая Twitter) жалуются на сбои в работе сервиса в США, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сайта, проблемы в работе X начались примерно с 12.30 мск, а к 13.46 мск о сбоях сообщили больше 1,1 тысячи пользователей из США. Некоторые сбои наблюдаются и в Канаде (около 300 жалоб). Большая часть пользователей пожаловалась на сбои в работе приложения и веб-сайта соцсети. Также сообщается о некоторых проблемах соединения с сервером. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
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в мире, технологии, сша, канада, илон маск, twitter
В мире, Технологии, США, Канада, Илон Маск, Twitter
Пользователи из США пожаловались на сбои в работе соцсети X
Downdetector: пользователи из США пожаловались на сбои в работе соцсети X