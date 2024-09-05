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Пользователи из США пожаловались на сбои в работе соцсети X - РИА Новости, 05.09.2024
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15:03 05.09.2024
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Пользователи из США пожаловались на сбои в работе соцсети X
Пользователи из США пожаловались на сбои в работе соцсети X - РИА Новости, 05.09.2024
Пользователи из США пожаловались на сбои в работе соцсети X
Пользователи соцсети X (бывшая Twitter) жалуются на сбои в работе сервиса в США, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T15:03
2024-09-05T15:03
в мире
технологии
сша
канада
илон маск
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X (бывшая Twitter) жалуются на сбои в работе сервиса в США, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сайта, проблемы в работе X начались примерно с 12.30 мск, а к 13.46 мск о сбоях сообщили больше 1,1 тысячи пользователей из США. Некоторые сбои наблюдаются и в Канаде (около 300 жалоб). Большая часть пользователей пожаловалась на сбои в работе приложения и веб-сайта соцсети. Также сообщается о некоторых проблемах соединения с сервером. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
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в мире, технологии, сша, канада, илон маск, twitter
В мире, Технологии, США, Канада, Илон Маск, Twitter
Пользователи из США пожаловались на сбои в работе соцсети X

Downdetector: пользователи из США пожаловались на сбои в работе соцсети X

© iStock.com / FreshSplashДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© iStock.com / FreshSplash
Девушка использует смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X (бывшая Twitter) жалуются на сбои в работе сервиса в США, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Согласно данным сайта, проблемы в работе X начались примерно с 12.30 мск, а к 13.46 мск о сбоях сообщили больше 1,1 тысячи пользователей из США. Некоторые сбои наблюдаются и в Канаде (около 300 жалоб).
Большая часть пользователей пожаловалась на сбои в работе приложения и веб-сайта соцсети. Также сообщается о некоторых проблемах соединения с сервером.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
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В миреТехнологииСШАКанадаИлон МаскTwitter
 
 
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