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"Страшные потери". На Западе раскрыли последствия удара по Полтаве - РИА Новости, 05.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:52 05.09.2024 (обновлено: 14:01 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/poltava-1970682686.html
"Страшные потери". На Западе раскрыли последствия удара по Полтаве
"Страшные потери". На Западе раскрыли последствия удара по Полтаве - РИА Новости, 05.09.2024
"Страшные потери". На Западе раскрыли последствия удара по Полтаве
Среди ликвидированных при ракетном ударе по Полтаве могли быть военные, которых шведы готовили к управлению АВАКС (авиационный комплекс радиообнаружения и... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T05:52
2024-09-05T14:01
специальная военная операция на украине
в мире
полтава
швеция
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Среди ликвидированных при ракетном ударе по Полтаве могли быть военные, которых шведы готовили к управлению АВАКС (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения), такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Есть предположения, что там находились в основном операторы дронов. Возможно, там были и те, кого шведские инструкторы обучали для управления АВАКС и другими радарами. &lt;...&gt; Факт заключается в том, что это был опустошающий удар. &lt;...&gt; Это нанесло сильнейший урон Украине", — поделился мнением эксперт.В июне Стокгольм отправил военную помощь Киеву, в которую вошли два самолета дальнего радиолокационного обнаружения.Во вторник утром в Полтаве прогремели два мощных взрыва. По словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседателя Координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, одной из целей был военный институт связи, где готовили специалистов по направлениям РЛС и РЭБ. В ВСУ признали, что десятки военнослужащих погибли, сотни получили ранения.
https://ria.ru/20240905/porazhenie-1970672196.html
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полтава
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в мире, полтава, швеция, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтава, Швеция, Вооруженные силы Украины
"Страшные потери". На Западе раскрыли последствия удара по Полтаве

Меркурис: удар по Полтаве нанес сильнейший урон по ценным кадрам для ВСУ

© Фото : соцсетиПоследствия удара по Полтавскому военному институту связи
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : соцсети
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Среди ликвидированных при ракетном ударе по Полтаве могли быть военные, которых шведы готовили к управлению АВАКС (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения), такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Есть предположения, что там находились в основном операторы дронов. Возможно, там были и те, кого шведские инструкторы обучали для управления АВАКС и другими радарами. <...> Факт заключается в том, что это был опустошающий удар. <...> Это нанесло сильнейший урон Украине", — поделился мнением эксперт.
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтаваШвецияВооруженные силы Украины
 
 
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