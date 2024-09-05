https://ria.ru/20240905/poltava-1970682686.html

"Страшные потери". На Западе раскрыли последствия удара по Полтаве

"Страшные потери". На Западе раскрыли последствия удара по Полтаве - РИА Новости, 05.09.2024

"Страшные потери". На Западе раскрыли последствия удара по Полтаве

Среди ликвидированных при ракетном ударе по Полтаве могли быть военные, которых шведы готовили к управлению АВАКС (авиационный комплекс радиообнаружения и... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T05:52

2024-09-05T05:52

2024-09-05T14:01

специальная военная операция на украине

в мире

полтава

швеция

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970277936_0:67:1206:745_1920x0_80_0_0_34018ff42d86fa5941df44807a7b84b9.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Среди ликвидированных при ракетном ударе по Полтаве могли быть военные, которых шведы готовили к управлению АВАКС (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения), такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Есть предположения, что там находились в основном операторы дронов. Возможно, там были и те, кого шведские инструкторы обучали для управления АВАКС и другими радарами. <...> Факт заключается в том, что это был опустошающий удар. <...> Это нанесло сильнейший урон Украине", — поделился мнением эксперт.В июне Стокгольм отправил военную помощь Киеву, в которую вошли два самолета дальнего радиолокационного обнаружения.Во вторник утром в Полтаве прогремели два мощных взрыва. По словам председателя комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседателя Координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, одной из целей был военный институт связи, где готовили специалистов по направлениям РЛС и РЭБ. В ВСУ признали, что десятки военнослужащих погибли, сотни получили ранения.

https://ria.ru/20240905/porazhenie-1970672196.html

https://ria.ru/20240905/plan-1970662877.html

полтава

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, полтава, швеция, вооруженные силы украины