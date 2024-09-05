https://ria.ru/20240905/polsha-1970908218.html

Президент Польши обвинил премьера в сотрудничестве с ФСБ

Президент Польши обвинил премьера в сотрудничестве с ФСБ - РИА Новости, 05.09.2024

Президент Польши обвинил премьера в сотрудничестве с ФСБ

Президент Польши Анджей Дуда обвинил премьер-министра республики Дональда Туска в продолжении сотрудничества с российскими спецслужбами, ссылаясь на соглашение... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T19:23

2024-09-05T19:23

2024-09-05T19:23

в мире

россия

польша

сша

анджей дуда

дональд туск

владислав клюшин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВАРШАВА, 5 сен - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда обвинил премьер-министра республики Дональда Туска в продолжении сотрудничества с российскими спецслужбами, ссылаясь на соглашение с ФСБ, заключенное его предыдущим правительством в 2012 году. Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что в ходе ознакомления с материалами своего уголовного дела гражданин России Павел Рубцов получил доступ в том числе к документам секретного характера. После этого прокуратура Польши пояснила, что в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом страны обвиняемый имеет право ознакомиться со всеми без исключения материалами уголовного дела. При этом в ведомстве отрицают, что предоставляли Рубцову документы, составляющие государственную тайну. "Тяжело это комментировать. Действующие правила позволяют защищать безопасность и интересы Польши, сделать в такой ситуации исключение и даже не допустить подозреваемого к материалам дела, особенно если это закрытые, тайные материалы. Ситуация курьезная потому, что тогда уже не было никаких сомнений в том, что этот господин является российским агентом, так как было известно, что он будет участвовать в обмене, который был организован между Россией и США", - сказал Дуда. По его словам, "господа из Агентства внутренней безопасности понимали", что показывают материалы якобы "сотруднику российской спецслужбы", который в Польше обвиняется в шпионаже. При этом польский президент напомнил, что в 2012 году, когда нынешний премьер-министр Дональд Туск также возглавлял правительство, было заключено соглашение о сотрудничестве между Службой военной контрразведки Польши и Федеральной службой безопасности России. "В 2012 году было заключено соглашение между Службой военной контрразведки Польши и ФСБ России о сотрудничестве. Это происходило, когда у власти был господин премьер Дональд Туск, и он выразил на это согласие. Неужели это сотрудничество между спецслужбами Польши и спецслужбами России продолжается? Ибо это так выглядит", - заявил Дуда. Рубцов был арестован польским Агентством внутренней безопасности (ABW) в Пшемысле в 2022 году по подозрению в шпионаже в пользу России. Журналист родился в Москве и переехал в Испанию, когда ему было девять лет. Он очень хорошо владеет русским языком. Специализируясь на постсоветском пространстве, репортер освещал конфликт на Украине и кризис беженцев на украинско-польской границе для таких испанских СМИ, как ежедневная газета Publico и телеканал La Sexta. В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил президент РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. Рубцова Польша освободила по просьбе США.

https://ria.ru/20240513/polsha-1945685193.html

https://ria.ru/20240328/polsha-1936392763.html

https://ria.ru/20240514/polsha-1945874295.html

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польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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