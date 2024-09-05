https://ria.ru/20240905/polsha-1970877372.html

В Польше более десяти человек обвинили в планировании диверсий

В Польше более десяти человек обвинили в планировании диверсий - РИА Новости, 05.09.2024

В Польше более десяти человек обвинили в планировании диверсий

Более десяти человек находятся под стражей в Польше по обвинению в планировании диверсий, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T17:24

2024-09-05T17:24

2024-09-05T17:30

в мире

польша

томаш семоняк

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ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Более десяти человек находятся под стражей в Польше по обвинению в планировании диверсий, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации, министр-координатор спецслужб республики Томаш Семоняк. "У нас очень неспокойные времена. Вызовы для безопасности огромны. Они связаны с угрозами и актами диверсий, с миграцией, с угрозами, которые несет идущая возле наших границ война. Эти вызовы требуют консолидации в работе служб, службы должны действовать вместе и поддерживать друг друга", - сказал Семоняк. По его словам, угроза диверсий главная в этом году. "У нас более десяти человек находятся под стражей за то, что по заданию иностранного государства планировали или пытались проводить диверсионные акты, угрожающие жизни, здоровью, имуществу людей", - добавил министр. При этом он не уточнил, граждане каких стран планировали диверсии и на каких объектах.

https://ria.ru/20240816/veto-1966599283.html

польша

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в мире, польша, томаш семоняк