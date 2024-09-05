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Польский рыбак выудил из пруда пакет с гранатами - РИА Новости, 05.09.2024
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14:45 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/polsha-1970835174.html
Польский рыбак выудил из пруда пакет с гранатами
Польский рыбак выудил из пруда пакет с гранатами - РИА Новости, 05.09.2024
Польский рыбак выудил из пруда пакет с гранатами
Рыбак, ловивший рыбу на одном из прудов польского города Бытом (находится на юге страны в Силезском воеводстве), вытащил из воды полиэтиленовый пакет, в котором РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:45
2024-09-05T14:45
силезское воеводство
польша
в мире
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ВАРШАВА, 5 сен - РИА Новости. Рыбак, ловивший рыбу на одном из прудов польского города Бытом (находится на юге страны в Силезском воеводстве), вытащил из воды полиэтиленовый пакет, в котором были гранаты, взрыватели и оружейные патроны, сообщает радиостанция RMF24. Обнаружив в улове опасные предметы, мужчина вызвал полицию. "Правоохранители прибыли на место вместе с полицейским пиротехником, который осмотрел находку. Из водоема были выловлены четыре гранаты, два детонатора и несколько патронов", - сообщила бытомская полиция. Следователи проверяют, кто бросил эти взрывоопасные предметы в водоем.
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силезское воеводство, польша, в мире
Силезское воеводство, Польша, В мире
Польский рыбак выудил из пруда пакет с гранатами

Польский рыбак вытащил из пруда пакет с гранатами, взрывателями и патронами

© Фото : Policja BytomПольский рыбак выудил из пруда пакет с гранатами, взрывателями и патронами
Польский рыбак выудил из пруда пакет с гранатами, взрывателями и патронами - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : Policja Bytom
Польский рыбак выудил из пруда пакет с гранатами, взрывателями и патронами
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 5 сен - РИА Новости. Рыбак, ловивший рыбу на одном из прудов польского города Бытом (находится на юге страны в Силезском воеводстве), вытащил из воды полиэтиленовый пакет, в котором были гранаты, взрыватели и оружейные патроны, сообщает радиостанция RMF24.
Обнаружив в улове опасные предметы, мужчина вызвал полицию.
"Правоохранители прибыли на место вместе с полицейским пиротехником, который осмотрел находку. Из водоема были выловлены четыре гранаты, два детонатора и несколько патронов", - сообщила бытомская полиция.
Следователи проверяют, кто бросил эти взрывоопасные предметы в водоем.
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