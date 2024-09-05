https://ria.ru/20240905/polsha-1970835174.html

Польский рыбак выудил из пруда пакет с гранатами

Польский рыбак выудил из пруда пакет с гранатами - РИА Новости, 05.09.2024

Польский рыбак выудил из пруда пакет с гранатами

Рыбак, ловивший рыбу на одном из прудов польского города Бытом (находится на юге страны в Силезском воеводстве), вытащил из воды полиэтиленовый пакет, в котором РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:45

2024-09-05T14:45

2024-09-05T14:45

силезское воеводство

польша

в мире

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ВАРШАВА, 5 сен - РИА Новости. Рыбак, ловивший рыбу на одном из прудов польского города Бытом (находится на юге страны в Силезском воеводстве), вытащил из воды полиэтиленовый пакет, в котором были гранаты, взрыватели и оружейные патроны, сообщает радиостанция RMF24. Обнаружив в улове опасные предметы, мужчина вызвал полицию. "Правоохранители прибыли на место вместе с полицейским пиротехником, который осмотрел находку. Из водоема были выловлены четыре гранаты, два детонатора и несколько патронов", - сообщила бытомская полиция. Следователи проверяют, кто бросил эти взрывоопасные предметы в водоем.

https://ria.ru/20240513/vintovka-1945738531.html

силезское воеводство

польша

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силезское воеводство, польша, в мире