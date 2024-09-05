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Польская полиция пригрозила властям массовыми протестами - РИА Новости, 05.09.2024
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14:37 05.09.2024 (обновлено: 15:13 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/polsha-1970832305.html
Польская полиция пригрозила властям массовыми протестами
Польская полиция пригрозила властям массовыми протестами - РИА Новости, 05.09.2024
Польская полиция пригрозила властям массовыми протестами
Польские полицейские угрожают правительству массовыми протестами, если оно не изменит правила финансирования правоохранительных органов, передает радиостанция... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:37
2024-09-05T15:13
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ВАРШАВА, 5 сен — РИА Новости. Польские полицейские угрожают правительству массовыми протестами, если оно не изменит правила финансирования правоохранительных органов, передает радиостанция RMF24."Профсоюз не исключает возобновления протестной акции, а некоторые неофициально говорят о том, что 11 ноября может случиться "собачий грипп", который предусматривает уход полицейских на больничный", — говорится в сообщении. По информации радиостанции, дальнейшие планы профсоюз и власти будут обсуждать в ближайшие дни. Представители протестующих обращают внимание на то, что расходы Польши на армию растут, а полиция остается в стороне. При этом, утверждают профсоюзные активисты, правительство прекрасно знает, что нужно изменить, чтобы улучшить настроения в полиции, — прежде всего сделать бюджет более реалистичным. "Это было предметом последнего обращения к спикеру сейма. Мы ожидаем, что расходы полиции будут связаны с ВВП. Благодаря этому полиция будет независима от каких-либо эпизодических законов или поблажек со стороны отдельных властей", — заявил один из лидеров. В польской полиции уже много лет наблюдается кризис из-за нехватки сотрудников. Новобранцев меньше, чем увольняющихся. По мнению профсоюзных активистов, у командиров должно быть больше ресурсов для привлечения новых людей и удержания наиболее опытных полицейских.
https://ria.ru/20240904/politsija-1970604405.html
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в мире, польша
В мире, Польша
Польская полиция пригрозила властям массовыми протестами

RMF24: полиция Польши готова начать протесты из-за недостатка финансирования

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве
Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 сен — РИА Новости. Польские полицейские угрожают правительству массовыми протестами, если оно не изменит правила финансирования правоохранительных органов, передает радиостанция RMF24.
"Профсоюз не исключает возобновления протестной акции, а некоторые неофициально говорят о том, что 11 ноября может случиться "собачий грипп", который предусматривает уход полицейских на больничный", — говорится в сообщении.
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По информации радиостанции, дальнейшие планы профсоюз и власти будут обсуждать в ближайшие дни.
Представители протестующих обращают внимание на то, что расходы Польши на армию растут, а полиция остается в стороне. При этом, утверждают профсоюзные активисты, правительство прекрасно знает, что нужно изменить, чтобы улучшить настроения в полиции, — прежде всего сделать бюджет более реалистичным.
"Это было предметом последнего обращения к спикеру сейма. Мы ожидаем, что расходы полиции будут связаны с ВВП. Благодаря этому полиция будет независима от каких-либо эпизодических законов или поблажек со стороны отдельных властей", — заявил один из лидеров.
В польской полиции уже много лет наблюдается кризис из-за нехватки сотрудников. Новобранцев меньше, чем увольняющихся. По мнению профсоюзных активистов, у командиров должно быть больше ресурсов для привлечения новых людей и удержания наиболее опытных полицейских.
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