https://ria.ru/20240905/polsha-1970825122.html

В Польше прекратили поиски залетевшего с Украины беспилотника

В Польше прекратили поиски залетевшего с Украины беспилотника - РИА Новости, 05.09.2024

В Польше прекратили поиски залетевшего с Украины беспилотника

Польские военные безрезультатно завершили поиски беспилотника, якобы залетевшего на польскую территорию с Украины, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:09

2024-09-05T14:09

2024-09-05T14:09

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ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Польские военные безрезультатно завершили поиски беспилотника, якобы залетевшего на польскую территорию с Украины, сообщила РИА Новости представитель оперативного командования видов вооруженных сил республики. В позапрошлый понедельник польские военные подняли авиацию по тревоге. После этого они заявили, что на их территорию со стороны Украины якобы залетел неопознанный беспилотник. К поискам привлекли сотни военных, охотников, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. "Поиски, которые продолжались 10 дней, не дали результатов. Командованием принято решение об их завершении", - рассказал собеседник агентства. При этом он не исключил, что разыскиваемый летательный аппарат мог "не упасть на территории Польши, а вернуться на Украину".

https://ria.ru/20240828/vlasti-1969027867.html

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в мире, украина, польша