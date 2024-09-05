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В Польше прекратили поиски залетевшего с Украины беспилотника
В Польше прекратили поиски залетевшего с Украины беспилотника - РИА Новости, 05.09.2024
В Польше прекратили поиски залетевшего с Украины беспилотника
Польские военные безрезультатно завершили поиски беспилотника, якобы залетевшего на польскую территорию с Украины, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T14:09
2024-09-05T14:09
2024-09-05T14:09
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ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Польские военные безрезультатно завершили поиски беспилотника, якобы залетевшего на польскую территорию с Украины, сообщила РИА Новости представитель оперативного командования видов вооруженных сил республики. В позапрошлый понедельник польские военные подняли авиацию по тревоге. После этого они заявили, что на их территорию со стороны Украины якобы залетел неопознанный беспилотник. К поискам привлекли сотни военных, охотников, вертолеты и беспилотные летательные аппараты. "Поиски, которые продолжались 10 дней, не дали результатов. Командованием принято решение об их завершении", - рассказал собеседник агентства. При этом он не исключил, что разыскиваемый летательный аппарат мог "не упасть на территории Польши, а вернуться на Украину".
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в мире, украина, польша
В Польше прекратили поиски залетевшего с Украины беспилотника
Польские военные завершили поиски беспилотника, якобы залетевшего с Украины
ВАРШАВА, 5 сен – РИА Новости. Польские военные безрезультатно завершили поиски беспилотника, якобы залетевшего на польскую территорию с Украины, сообщила РИА Новости представитель оперативного командования видов вооруженных сил республики.
В позапрошлый понедельник польские военные подняли авиацию по тревоге. После этого они заявили, что на их территорию со стороны Украины якобы залетел неопознанный беспилотник. К поискам привлекли сотни военных, охотников, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.
"Поиски, которые продолжались 10 дней, не дали результатов. Командованием принято решение об их завершении", - рассказал собеседник агентства.
При этом он не исключил, что разыскиваемый летательный аппарат мог "не упасть на территории Польши, а вернуться на Украину".