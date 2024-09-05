https://ria.ru/20240905/politsija-1970900077.html

Полиция Финляндии не считает Школу Восточной Финляндии угрозой безопасности

Полиция Финляндии не считает Школу Восточной Финляндии угрозой безопасности - РИА Новости, 05.09.2024

Полиция Финляндии не считает Школу Восточной Финляндии угрозой безопасности

Полиция безопасности Финляндии заявила, что не считает финско-русскую Школу Восточной Финляндии потенциальной угрозой безопасности страны. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T18:31

2024-09-05T18:31

2024-09-05T18:31

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Полиция безопасности Финляндии заявила, что не считает финско-русскую Школу Восточной Финляндии потенциальной угрозой безопасности страны. В среду газета Iltalehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности сообщила, что власти Лаппеенранты, Иматры и Йоэнсуу уведомлены о том, что школа якобы представляет собой угрозу для национальной безопасности и намерены закрыть ее. "Полиция не сообщала об этом местным властям. У городов есть свои причины для закрытия школы", - заявила полиция общественному вещателю Yle. Мэр Лаппеенранты Туомо Саллинен также сообщил Yle, что городские власти не получали никаких обращений от органов безопасности в связи с вопросом закрытия школы. Аналогичное заявление сделал мэр Йоэнсуу Йере Пенттиля. "Школа Восточной Финляндии не представляет угрозы безопасности. Точка", - приводит слова председателя парламентского комитета по обороне Юкки Копры вещатель. У финско-русской Школы Восточной Финляндии есть три филиала: в Лаппеенранте, Иматре и Йоэнсуу. Местные власти ранее подняли вопрос о закрытии школы в связи с уменьшением численности учеников в этих городах. Генеральный директор школы Катри Анттила ранее заявила РИА Новости, что власти не имеют права закрывать образовательное учреждение, принадлежащее фонду, поскольку это противоречило бы фондовому праву Финляндии. Мэр Иматры Матиас Хильден при этом считает, что препятствий для закрытия школы нет. Ранее председатель родительского комитета финско-русских классов Екатерина Тяхкяпяя сообщила РИА Новости, что родители учащихся финско-русского класса в Турку, набор в который городские власти решили закрыть с 2025 года, ожидают рассмотрения апелляции в суде.

https://ria.ru/20240402/strelba-1937265844.html

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