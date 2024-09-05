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Польша продлит действие буферной зоны на границе с Белоруссией - РИА Новости, 05.09.2024
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17:13 05.09.2024 (обновлено: 17:15 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/poland-1970874527.html
Польша продлит действие буферной зоны на границе с Белоруссией
Польша продлит действие буферной зоны на границе с Белоруссией - РИА Новости, 05.09.2024
Польша продлит действие буферной зоны на границе с Белоруссией
Польша продлит до зимы действие буферной зоны на границе с Белоруссией, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации, министр-координатор... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:13
2024-09-05T17:15
польша
белоруссия
томаш семоняк
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ВАРШАВА, 5 сен — РИА Новости. Польша продлит до зимы действие буферной зоны на границе с Белоруссией, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации, министр-координатор спецслужб республики Томаш Семоняк."В министерстве внутренних дел и администрации мы заканчиваем работу над распоряжением, которое вступит в действие с 11 сентября на очередные 90 дней", — сказал Семоняк.Он отметил, что правила и протяженность буферной зоны в новом распоряжении изменены не будут."Мы не хотим изменять правила и глубину. Мы считаем, что это принесло конкретные хорошие результаты", — сказал министр.Польша 13 июня ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Распоряжение, подписанное главой МВД, ввело временный запрет на пребывание на границе с Белоруссией, охватывающий участок в более 60 километров вдоль границы. На участке в 44 километра запрет действует на расстоянии 200 метров от линии границы, а на участке в 16 километров - примерно в двух километрах от границы.
https://ria.ru/20240827/polsha-1968640483.html
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польша, белоруссия, томаш семоняк, в мире
Польша, Белоруссия, Томаш Семоняк, В мире
Польша продлит действие буферной зоны на границе с Белоруссией

МВД: Польша продлит действие буферной зоны на границе с Белоруссией до зимы

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольский военный на границе с Белоруссией
Польский военный на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польский военный на границе с Белоруссией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 5 сен — РИА Новости. Польша продлит до зимы действие буферной зоны на границе с Белоруссией, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации, министр-координатор спецслужб республики Томаш Семоняк.
"В министерстве внутренних дел и администрации мы заканчиваем работу над распоряжением, которое вступит в действие с 11 сентября на очередные 90 дней", — сказал Семоняк.
Он отметил, что правила и протяженность буферной зоны в новом распоряжении изменены не будут.
"Мы не хотим изменять правила и глубину. Мы считаем, что это принесло конкретные хорошие результаты", — сказал министр.
Польша 13 июня ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Распоряжение, подписанное главой МВД, ввело временный запрет на пребывание на границе с Белоруссией, охватывающий участок в более 60 километров вдоль границы. На участке в 44 километра запрет действует на расстоянии 200 метров от линии границы, а на участке в 16 километров - примерно в двух километрах от границы.
Польский военный на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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ПольшаБелоруссияТомаш СемонякВ мире
 
 
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